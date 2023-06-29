«Победа» возобновляет полеты из Челябинска во Внуково

С первого июля авиакомпания «Победа» возобновляет полеты из Челябинска в аэропорт «Внуково» Москвы. Рейсы будут выполняться ежедневно, сообщает пресс-служба челябинского аэропорта.

Воздушный борт «Победы» будет вылетать из Челябинска в 5:40 по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам вылет и прибывать в Москву – в шесть часов 20 минут.

По средам и воскресеньям борт вылетает в 19 часов 20 минут, прибывает – в столицу страны в 20часов пять минут.

Вылет из Внуково ежедневно в 23 часа 50 минут, прибытие в Челябинск – в четыре часа 20 минут.

Кроме того, перевозчик уже выполняет два ежедневных рейса в Шереметьево.

Ежедневно вылет из Челябинска в пять часов 50 минут и в 22 часа, прибытие в Шереметьево - в шесть часов 40 минут и 22 часа 40 минут соответственно.

Ежедневно вылет из Шереметьево в восемь часов 15 минут и 23 часа 20 минут, прибытие в Челябинск в 12 часов 40 минут и три часа 45 минут соответственно.

Напомним, с ноября 2022 года «Победа» перенесла все челябинские рейсы из Внуково в Шереметьево.