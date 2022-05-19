«Почему нет свежих овощей и как питаться в школе детям-аллергикам?»: челябинцы обсудили школьные столовые

В Ленинском районе Челябинска вчера, 18 мая, прошёл круглый стол на тему школьного питания. Инициатором мероприятия выступил АО «Уральский комбинат питания», являющийся организатором питания в 80% школах города. Участие в разговоре приняли родители школьников, ответственные по питанию в учебных заведениях, директор школы №68 Лилия Уторова, представители комбината и городской администрации. В частности, встречу посетили глава Ленинского района Александр Орёл, председатель Совета депутатов Ленинского района Андрей Рябенко, а также начальник «Центра обеспечения деятельности образовательных организаций города Челябинска» Гульнара Толстова.

Открыл обсуждение руководитель районной администрации Александр Орёл, отметив важность питания в формировании здорового образа жизни школьников и повышении продуктивности обучения. Глава района отметил, что «Уральский комбинат питания» полностью принадлежит муниципалитету, поэтому главная задача организации – «не извлечь максимальную прибыль, а сделать школьное питание качественным, вкусным и полезным».

Андрей Ребенко напомнил родителям о существовании программы «Наказы депутатам», в рамках которой жители могут решать возникающие вопросы, в том числе, связанные с организацией работы школьных столовых.

Собственно сам «Откровенный разговор о школьном питании» начался с обнародования данных анкетирования, которое было проведено среди родителей школ Ленинского района. Согласно исследованию, 64% опрошенных оценивают работу школьных столовых «хорошо», 36% поставили оценку «удовлетворительно». В 92% учебных заведений блюда подаются в горячем виде, в 88% учреждений действуют бракиражные комиссии, в меню отсутствуют повторы, а само меню размещено в удобном месте. В половине районных школ родители оставляют поварским бригадам благодарности.

Но есть и негативные моменты, над которыми ещё предстоит поработать: в 56% школ не созданы условия для детей с особенностями питания, а в четырёх школах не соблюдались правила гигиены. Данные соцопроса представители комбината приняли к сведению.

Директор предприятия Игорь Воловой подчеркнул, что комбинат постоянно совершенствует процесс организации питания – с пищеблоков убрали все «грязные процессы» (мытьё и очистку овощей, приготовление мясного фарша), выпечка поставляется только собственного производства, ежегодно ремонтируются порядка десяти пищеблоков, кухонным работникам предоставляется возможность бесплатного обучения и повышения квалификации.

Но качественно улучшить работу комбината питания не получиться без взаимодействия с родительским сообществом, уверен директор.

«Наша цель - наладить взаимодействие с родителями. Был случай, когда один из наших сотрудников звонит и говорит, что родители активно обсуждают проблему питания в чате класса. Отправляем в эту школу своих сотрудников. Оказывается, что администрация школы тоже ничего не знает. Мы тут же выясняем, в чём вопрос, и сразу его решаем. Я призываю родителей не муссировать возникающие проблемы между собой, а сообщать о них. Каналы для коммуникации есть – это сайт комбината, школы, ответственные по питанию. Реакция будет молниеносной. Сегодня написали - завтра наши специалисты будут на пищеблоке», - заверил Игорь Воловой.

Призыв был воспринят как сигнал к действию. Присутствовавшие на встрече родители воспользовались возможностью и задали вопросы, которые их беспокоили. Интересовало родителей, почему в школьных столовых не подают свежие овощи, как быть детям, которые по медицинским показаниям должны соблюдать диету, и почему в последнее время хлеб стал пахнуть плесенью.

Как объяснил директор АО «Уральский комбинат питания» Игорь Воловой, все свежие овощи исключаются из школьного меню с первого марта каждого года – таково требование СанПина. Связано это с тем, что весной заканчиваются овощи прошлогоднего урожая, а нового ещё нет. Поэтому в этот период все овощи должны подвергаться термообработке. Кроме того, сейчас, согласно нормативам, для приготовления салатов требуется отдельный цех, в котором должны быть два стола, вытяжки и пять ванн. Далеко не каждая школа может позволить себе такую «роскошь», констатировал Игорь Воловой. К тому же надо учитывать, что салат живёт

два часа, по истечении этого срока он должен быть либо съеден, либо уничтожен.

Зашёл разговор и о детях с особенностями питания. Выяснилось, что родители таких школьников часто пытаются организовать для своего ребёнка отдельный стол, договариваясь напрямую с завпроизводством пищеблока. Заместитель директора АО «Уральский комбинат питания» Татьяна Паладий попросила родителей решать такие вопросы через официальные запросы, в противном случае и школа, и комбинат может получить штраф.

«Мы не против организовать питание для детей с особенностями, но это должна быть инициатива родителей. Родитель обращается в администрацию школы, подтверждает необходимость заменить блюда медицинским заключением, потом школа обращается к комбинату, и уже после этого мы создаём меню, согласовываем его с учебным учреждением и заключаем допсоглашение. Это всё возможно, но об этом надо говорить», - подчеркнула Татьяна Паладий.

Также родители попросили обратить внимание на качество хлеба, который поставляется в столовые. По их словам, в этом году оно стало хуже – хлеб перестал быть «воздушным» и приобрёл запах плесени. Проблема решилась на месте. Как сообщил Игорь Воловой, контракт на поставку муки выиграла новая компания, продукция которой содержала картофельную палочку. Отсюда и появился «запах плесени». Сейчас контракт с этим поставщиком расторгнут, отметил директор.

В адрес «Уральского комбината питания» прозвучали и слова благодарности. Представители родительских комитетов отметили, что у школьных повара на столько вкусно готовят каши, что дети изменили отношение к этому блюду и теперь уже просят родителей готовить им кашу на завтрак. Кстати, подаётся каша с ягодами. Может быть, благодаря этому новшеству и удалось завоевать симпатии юных гурманов.

Подводя итоги беседы, директор предприятия Игорь Воловой ещё раз призвал родителей своевременно сообщать о всех недостатках, которые они замечают в организации школьного питания. «Есть рычаги, есть люди, готовые решать проблемы. Этот живой диалог очень важен для нас», - подчеркнул руководитель.

Сегодня, 19 мая, «Откровенный разговор о школьном питании» состоялся в школе № 109. В дискуссии приняли участие родители учащихся школ Ленинского района. Завтра, 20 мая, «круглый стол» с участием замглавы города Сергея Авдеева пройдёт в Образовательном центре № 5.