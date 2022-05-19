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«Почему нет свежих овощей и как питаться в школе детям-аллергикам?»: челябинцы обсудили школьные столовые

В Ленинском районе Челябинска вчера, 18 мая, прошёл круглый стол на тему школьного питания. Инициатором мероприятия выступил АО «Уральский комбинат питания», являющийся организатором питания в 80% школах города. Участие в разговоре приняли родители школьников, ответственные по питанию в учебных заведениях, директор школы №68 Лилия Уторова, представители комбината и городской администрации. В частности,  встречу  посетили глава Ленинского района Александр Орёл, председатель Совета депутатов Ленинского района Андрей Рябенко, а также   начальник «Центра обеспечения деятельности образовательных организаций  города Челябинска» Гульнара Толстова.

Открыл обсуждение руководитель районной администрации Александр Орёл, отметив важность питания в формировании здорового образа жизни школьников и повышении продуктивности обучения. Глава района отметил, что «Уральский комбинат питания» полностью принадлежит муниципалитету, поэтому главная задача организации – «не извлечь максимальную прибыль, а сделать школьное питание качественным, вкусным и полезным».

Андрей Ребенко напомнил  родителям о существовании программы «Наказы депутатам», в рамках которой жители могут решать возникающие вопросы, в том числе, связанные с организацией работы школьных столовых.

Собственно сам «Откровенный разговор о школьном питании» начался с обнародования данных анкетирования, которое было проведено среди родителей школ Ленинского района. Согласно исследованию, 64% опрошенных оценивают работу школьных столовых «хорошо», 36% поставили оценку «удовлетворительно». В 92% учебных заведений блюда подаются в горячем виде, в 88% учреждений действуют бракиражные комиссии, в меню отсутствуют повторы, а само меню размещено в удобном месте.  В половине районных школ родители оставляют поварским бригадам благодарности.

Но есть и негативные моменты, над которыми ещё предстоит поработать: в 56% школ не созданы условия для детей с особенностями питания, а в четырёх школах не соблюдались правила гигиены. Данные соцопроса представители комбината приняли к сведению.

Директор предприятия Игорь Воловой подчеркнул, что комбинат постоянно совершенствует процесс организации питания – с пищеблоков убрали все «грязные процессы» (мытьё и очистку овощей, приготовление мясного фарша),  выпечка поставляется только собственного производства, ежегодно ремонтируются порядка десяти пищеблоков, кухонным работникам предоставляется возможность бесплатного обучения и повышения квалификации.

Но качественно улучшить работу комбината питания не получиться без взаимодействия с родительским сообществом, уверен директор.

«Наша цель - наладить взаимодействие с родителями. Был случай, когда один из наших сотрудников звонит и говорит, что родители активно обсуждают проблему питания в чате класса. Отправляем в эту школу своих сотрудников. Оказывается, что администрация школы тоже ничего не знает. Мы тут же выясняем, в чём вопрос, и сразу его решаем. Я призываю родителей не муссировать возникающие проблемы между собой, а сообщать о них. Каналы для коммуникации есть – это  сайт комбината, школы, ответственные по питанию. Реакция будет молниеносной. Сегодня написали -  завтра наши специалисты будут на пищеблоке», - заверил Игорь Воловой.

Призыв был воспринят как сигнал к действию. Присутствовавшие на встрече родители воспользовались возможностью и задали вопросы, которые их беспокоили.  Интересовало родителей, почему в школьных столовых не подают свежие овощи, как быть детям, которые по медицинским показаниям должны соблюдать диету, и почему в последнее время хлеб стал пахнуть плесенью.

Как объяснил директор АО «Уральский комбинат питания» Игорь Воловой,  все свежие овощи исключаются из школьного меню с первого марта каждого года – таково требование СанПина. Связано это с тем, что весной заканчиваются овощи прошлогоднего урожая, а нового ещё нет. Поэтому в этот период все овощи должны подвергаться термообработке. Кроме того, сейчас, согласно нормативам, для приготовления салатов требуется отдельный цех, в котором должны быть два стола, вытяжки и пять ванн. Далеко не каждая школа может позволить себе такую «роскошь», констатировал Игорь Воловой. К тому же надо учитывать, что салат живёт

два часа, по истечении этого срока он должен быть либо съеден, либо уничтожен.

Зашёл разговор и о детях с особенностями питания. Выяснилось, что родители таких школьников часто пытаются организовать для своего ребёнка отдельный стол, договариваясь напрямую с завпроизводством пищеблока. Заместитель директора АО «Уральский комбинат питания» Татьяна Паладий попросила родителей решать такие вопросы через официальные запросы, в противном случае и школа, и комбинат может получить штраф.

«Мы не против организовать питание для детей с особенностями, но это должна быть инициатива родителей. Родитель обращается в администрацию  школы, подтверждает необходимость заменить блюда медицинским заключением, потом школа обращается к комбинату, и уже после этого мы создаём меню, согласовываем его с учебным учреждением и заключаем допсоглашение. Это всё возможно, но об этом надо говорить», - подчеркнула Татьяна Паладий.

Также родители попросили обратить внимание на качество хлеба, который поставляется в столовые. По их словам, в этом году оно стало хуже – хлеб перестал быть «воздушным» и приобрёл запах плесени. Проблема решилась на месте. Как сообщил Игорь Воловой, контракт на поставку муки выиграла новая компания, продукция которой содержала картофельную палочку. Отсюда и появился «запах плесени». Сейчас контракт с этим поставщиком расторгнут, отметил директор.

В адрес «Уральского комбината питания» прозвучали и слова благодарности. Представители родительских комитетов отметили, что у школьных повара на столько вкусно готовят каши, что дети изменили отношение к этому блюду и теперь уже просят  родителей готовить им кашу на завтрак. Кстати, подаётся каша с ягодами. Может быть, благодаря этому новшеству и удалось завоевать симпатии юных гурманов.

Подводя итоги беседы,  директор предприятия Игорь Воловой ещё раз призвал родителей своевременно сообщать о всех недостатках, которые они замечают в организации школьного питания. «Есть рычаги, есть люди, готовые решать проблемы. Этот живой диалог очень важен для нас», - подчеркнул руководитель.

Сегодня, 19 мая, «Откровенный разговор о школьном питании» состоялся в школе № 109. В дискуссии приняли участие родители учащихся школ Ленинского района. Завтра, 20 мая, «круглый стол» с участием замглавы города Сергея Авдеева пройдёт в Образовательном центре № 5.

Автор: Татьяна Правдина
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В Челябинске подросток травмировался на заброшенной стройке

18.05.2022 14:45

Пушилин: нацистов ждет трибунал

18.05.2022 14:35

В 2022 году в Челябинской области капитально отремонтируют и оснастят 17 школ

18.05.2022 13:27

Средняя стоимость молока в Челябинской области за год выросла на 13 рублей

18.05.2022 13:19

В Миассе на основе импортных аналогов разработали комплектующие для систем медицинского газоснабжения

18.05.2022 13:17

Работы челябинских художников «в цифре» могут попасть на выставку в Дубае

18.05.2022 13:15

В Челябинской области снижаются показатели младенческой смертности

18.05.2022 13:14

За время пандемии ковид оборвал жизни более 8,9 тысячи южноуральцев

18.05.2022 13:13

Челябинские экоактивисты уличили мэрию в искажении фактов ради расширения улицы Худякова

18.05.2022 13:01

ВТБ: активность мошенников в мае выросла на треть

18.05.2022 12:50

В Челябинске «по-тихому» возобновили установку бордюров вдоль трамвайных путей

18.05.2022 12:09

Душил тонометром и резал ножом: челябинец убил родную бабушку

18.05.2022 12:08

В Челябинске мальчик упал в строительный котлован

18.05.2022 12:03

Глава ГУ МВД Челябинской области поощрил отличившихся сотрудников ГИБДД

18.05.2022 11:59

В Челябинске появится школа и детсад в Белом

18.05.2022 11:28

В Челябинске наградили самых умных южноуральских школьников

18.05.2022 11:27

Челябинцы отстояли свое право жить без общественного туалета под окнами

18.05.2022 11:18

В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю

18.05.2022 11:11

Тренер и игроки «Уралочки» приглашены в национальную сборную России по водному поло

18.05.2022 11:06

Проект расширения челябинской улицы Худякова передали на госэкспертизу

18.05.2022 11:03

Челябинская область начала предоставление ряда услуг ПФР и ФСС по принципу «одного окна»

18.05.2022 10:29

Археологи ЧелГУ готовят выставку в Коломенском

18.05.2022 10:20

В Магнитогорске в честь 90-летия ММК пройдут «Корпоративные игры»

18.05.2022 10:04

В Челябинскую область из Узбекистана приехала томатная моль

18.05.2022 09:56

На Таганае распустились цветы троллей, в «Зигальге» пошли сморчки

18.05.2022 09:40

Штормовое предупреждение для южноуральцев – дожди, грозы, град, усиление ветра

17.05.2022 22:49

Подрядчик, срывающий сроки строительства детсада в Копейске, может лишиться контракта

17.05.2022 20:43

Текслер: Большое открытие сегодняшнего дня в Копейске

17.05.2022 19:58

КАМАЗ поможет возродиться «Москвичу», а внедорожники выпускать не планирует

17.05.2022 19:00

В среду в Челябинской области – дожди и грозы

17.05.2022 18:53

В Каслях «мусорная реформа» грозит обернуться экологической катастрофой

17.05.2022 17:59

Анонсы событий и мероприятий на 18 мая

17.05.2022 17:40

В Челябинске чествовали победителей городского этапа всероссийской «Семьи года»

17.05.2022 17:30

Новые экотропы под Кыштымом станут настоящим подарком любителям пеших прогулок

17.05.2022 17:11

В Челябинске загорелось общежитие УралГУФКа, пожарные пришли на помощь студенткам

17.05.2022 17:09

Пресечена деятельность крупного преступного наркосообщества

17.05.2022 16:55

В Челябинске частично перекроют парковку на Театральной площади

17.05.2022 16:42

Администрация Челябинска одобрила строительство технопарка на месте частного сектора