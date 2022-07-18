Подрядчику из Кыштыма досталось от Текслера

Глава региона Алексей Текслер в ходе рабочей поездки в Кыштым (Челябинская область) проинспектировал ход строительства жилого дома по улице Гагарина, который возводят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» для переселенцев из ветхо-аварийного жилья и детей-сирот. Подрядчику досталось за затягивание работ на доме, который предназначен для переселенцев 115 квартир.

Первых жильцов планировали заселить в январе 2022 года. Подрядчик оправдывается, мол, почти восемь месяцев не могли заключить контракт на поставку панелей (к слову, поставщик – местный, из Миасса).

«Сентябрь – это крайний срок, чтобы все было готово. Подведете еще раз, разговор с вами будут другой», - сказал губернатор.

Добавим, до конца года в Кыштыме планируют расселить 564 человека из 31 дома. Аварийный жилой фонд будет сокращен более чем на восемь тысяч квадратных метров. Речь идет о домах, признанных непригодными для проживания до 1 января 2017 года. Ранее программа по их расселению была рассчитана до 2025 года. Однако ее реализация идет опережающими темпами.