«Поезд знаний» на станции Бакал посетили более 160 школьников

Сегодня, 19 апреля, «Поезд знаний» работал на станции Бакал (Челябинская область). Его посетили более 160 школьников.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, железнодорожники в специально оборудованном вагоне провели для учащихся местных школ особые мероприятия по безопасности, показали тематические фильмы и проверили знания с помощью онлайн-квеста. Кроме того, для детей была проведена игровая программа по правилам безопасного поведения на железной дороге.

«Поезд знаний» является уникальным проектом и не имеет аналогов на сети ОАО «РЖД». Он представляет собой вагон охраны труда, оборудованный современными техническими средствами для проведения лекций и демонстрации видеоматериалов. Данный проект нацелен на работу с образовательными учреждениями, которые находятся в непосредственной близости от железнодорожной инфраструктуры, а также позволяет охватить учебные заведения, находящиеся в отдаленных районах.

Проект был запущен в 2022 году. Осенью он курсировал по Челябинской области, зимой побывал на станции Петропавловск (Северо-Казахстанская область, Республика Казахстан), а в марте работал в Курганской области и в Оренбурге. С начала 2023 года его посетили более 380 детей и подростков. В дальнейшем «Поезд знаний» будет расширять территорию и отправится на другие станции ЮУЖД.