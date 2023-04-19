19.04.2023
«Поезд знаний» на станции Бакал посетили более 160 школьников
19.04.2023
Коркинские студентки приняли участие во всероссийской акции «Помним и рассказываем»
19.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 20 апреля (18+)
19.04.2023
Полицейскими Еткуля задержана «закладчица» героина и методона
19.04.2023
В Челябинске временно отменяют шестой троллейбусный маршрут
19.04.2023
В Челябинске открылся Центр гиревого спорта
«Поезд знаний» на станции Бакал посетили более 160 школьников
18.04.2023
Из Челябинска отправили автомобили, которые подарили южноуральцы участникам СВО
18.04.2023
Назначены дополнительные поезда из Челябинска на майские праздники
17.04.2023
«Ласточка» сбила школьницу на станции Джабык ЮУЖД
08.04.2023
Пожарный поезд ЮУЖД оказал помощь в тушении пожара в Оренбургской области
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023