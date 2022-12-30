Похудеть, доделать ремонт, влюбиться — что хотят успеть челябинцы до Нового года

До Нового года 13% челябинцев планируют успеть купить подарки родным и друзьям, 10% — сделать уборку. Успеть нарядить елку, доделать ремонт, подготовиться к празднику хотели бы по 8% участников открытого опроса сервиса SuperJob, в котором традиционно приняла участие экономически активная часть жителей мегаполиса.

Еще 6% надеются выздороветь к празднику. По 4% намерены закончить обучение и просто отдохнуть. По 2% сообщили о более амбициозных планах на оставшиеся несколько дней — похудеть, расплатиться с долгами и устроить личную жизнь. Столько же мечтают провести предновогоднее время с семьей.

Успеть сходить к врачу, постричься, пройти обучающие курсы, починить машину, получить водительское удостоверение и дочитать книгу собирается по 1% респондентов. Другие важные дела, которые желательно сделать до новогодних каникул, назвали 7%: упоминалась сдача экзаменов, подготовка статьи, завершение творческого проекта, фотосессия и прочее.

15% челябинцев — гуру тайм-менеджмента: они утверждают, что уже успели сделать все предновогодние дела, как сообщили в SuperJob.

Своевременной покупкой новогодних подарков, предпраздничной уборкой, украшением дома, похудением и прическами чаще обеспокоены женщины, а окончанием ремонта квартир и авто — мужчины.

Время проведения опроса: 20—26 декабря 2022 года.