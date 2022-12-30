30.12.2022
Путешествие на выходной: идеи для нескучного отдыха в пределах Челябинской области
30.12.2022
В Сосновском районе автобус №208 с первого января начнет заезжать в Ключи
29.12.2022
В пятницу в Челябинской области будет облачно
29.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 30 декабря (18+)
29.12.2022
В новом году 130-й автобус будет заезжать еще в два поселка Сосновского района
29.12.2022
Агата Ткачева исполнила мечту шестилетней жительницы ДНР
Похудеть, доделать ремонт, влюбиться — что хотят успеть челябинцы до Нового года
Главные предновогодние дела челябинцев
29.12.2022
В Челябинске живут счастливые люди
08.12.2022
Каждый второй челябинец не ощутил на себе западных санкций
24.11.2022
Большинство южноуральцев за инициативу Госдумы объявить 31 декабря выходным днем
30.12.2019
Большинство жителей Челябинска радуются Новому Году
Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами
29.12.2022
Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток
28.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска могут отправить под домашний арест
27.12.2022
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
26.12.2022