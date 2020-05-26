Полиция Челябинска водителей, заезжающих в город со стороны Екатеринбурга, загоняет в «тоннель»

На въезде в Челябинскую область со стороны Екатеринбурга сотрудники полиции организовали проверку водителей. В случае «бесцельной и не обоснованной поездки», стражи порядка рекомендуют им вернуться по месту проживания.

На въезде в Челябинск со стороны Екатеринбурга сейчас выставлено 26 сотрудников областного полка ДПС. Проверка водителей проходит по схеме «Тоннель». Водители и пассажиры проверяются по специальным базам данных на предмет выявления нарушений 14-дневного карантина.

«При выявлении таких нарушений граждане будут передаваться для дальнейшего разбирательства сотрудникам ОВД по территориальности. Кроме того, сотрудники полиции выясняют причину передвижения граждан, в случае бесцельной и не обоснованной поездки, гражданам рекомендуют вернуться по месту проживания», - сообщила заместитель начальника отдела пропаганды УГИБДД по городу Челябинску Ирина Аркадьева.

Напомним, меры контроля южноуральскими полицейскими были усилены с четвертого мая. При проведении мероприятий «Тоннель» на въездах в населенные пункты осуществляется (в том числе передвижными пунктами полиции) контроль за соблюдением ограничений, введенных при режиме повышенной готовности. За невыполнение правил поведения законодательством предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до тридцати тысяч рублей.

Принимаемые меры являются вынужденными и направлены на сдерживание распространения коронавирусной инфекции.