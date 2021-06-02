Полиция запускает «Паутину» для поиска угнанных автомобилей

МВД России до конца года запустит по всей стране систему «Паутина», которая позволяет отследить местоположение угнанного автомобиля, а также машин, скрывшихся с места ДТП.



Срок ввода специального программного обеспечения (СПО) «Паутина» в эксплуатацию установлен на декабрь текущего года. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент на базе программного обеспечения проводятся работы по развертыванию сервиса для автоматизации работы центров по фиксации административных правонарушений в области ПДД.

Система «Паутина» начала работу только на территории Центрального федерального округа (ЦФО). Помимо прочего, компоненты системы в будущем будут использовать для электронного обжалования штрафов через портал госуслуг.

Если раньше полиция могла получить фото автомобиля только в момент аварии, однако сейчас стали доступны снимки всех проездов. Кроме того, сотрудники получат доступ к снимкам, которые по различным причинам были отсеяны и не превратились в штрафы.