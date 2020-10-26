Поликлиники Челябинской области, на которые жалуются пациенты, проверит спецкомиссия

Поликлиники Челябинской области, на которые поступает наибольшее количество жалоб от пациентов, проверит специальная комиссия министерства здравоохранения региона.

Об этом сообщила первый заместитель министра Виктория Сахарова на брифинге 27 октября.

«Сегодня приказом минздрава Челябинской области создана специальная комиссия по проверке амбулаторно-поликлинического звена, - рассказала Виктория Владиславовна. - На этой неделе мы проверим поликлиники, на которые идут жалобы».

Комиссия придет также в поликлиники, на которые на прошлой неделе поступали жалобы от жителей на то, что потоки пациентов не разделяются. Так, в одной из челябинских поликлиник в общей очереди дожидаются врача пациенты с признаками вирусных заболеваний те, кто пришел на плановый прием. Были жалобы по дорожной больнице, и по некоторым областным учреждениям здравоохранения.

«Мы начинаем массовые выходы по поликлиникам и проверку по чек-листу», - подчеркнула Виктория Сахарова. В первую очередь будут проверяться поликлиники Челябинска и Магнитогорска.

По словам первого замминистра, специалисты минздрава ежедневно мониторят жалобы. «В периметр проверки включили, в первую очередь, все городские поликлиники Челябинска и Магнитогорска», - уточнила Сахарова. Проверки пройдут и в других крупных городах региона, где плотность населения большая.

Министерство планирует реагировать на все обращения граждан, в том числе и на жалобы, поступающие в средства массовой информации (пишите в комментариях, если столкнулись с проблемами при получении медицинской помощи).

По словам первого замминистра, на сегодня фиксируется сокращение количества обращений на горячую линию Минздрава. За воскресенье поступило 122 звонка, а раньше было по 300–500 обращений в сутки.