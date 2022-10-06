Полис ОМС мобилизованного перестает действовать с момента призыва

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) гражданина, призванного по частичной мобилизации, прекращает свое действие с момента призыва мобилизованного на военную службу.

Как сообщает пресс-служба ВСС и РСА, с момента призыва гражданина по частичной мобилизации перестает действовать его полис ОМС.

В компании уточнили, с момента призыва на военную службу гражданин застрахован по закону «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ, государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии РФ, сотрудников органов принудительного исполнения РФ».

В соответствии с данным законом Минобороны заключает договор о страховании жизни и здоровья военнослужащего с Военно-медицинской страховой компании.

В расположении части круглосуточно работает медицинский пункт. Военнослужащий может обращаться в него в любое время суток, уточнили на портале «Объясняем.рф».

В Челябинской области каждого мобилизованного обеспечат индивидуальной аптечкой. Соответствующее решение было принято губернатором. «Постарались учесть пожелания, опыт военных, оснастить аптечку тем, что реально может понадобиться. Всего в списке 21 позиция», - рассказал губернатор Алексей Текслер

Если мобилизованный решит дополнительно закупить для себя медикаменты, то затраты на эти цели ему никто компенсировать не будет. «Закупка мобилизованным дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов и т. д. является его личной инициативой, и компенсация этих расходов не предусмотрена», пояснили на портале «Объясняем.рф».