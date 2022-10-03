Каждый мобилизованный в Челябинской области получит аптечку

В Челябинской области для каждого призванного на военную службу по частичной мобилизации подготовят специальные аптечки.

Аптечки для мобилизованных южноуральцев формируют на «Областном аптечном складе».

«Постарались учесть пожелания, опыт военных, оснастить аптечку тем, что реально может понадобиться. Всего в списке 21 позиция», - рассказал губернатор Алексей Текслер на своей странице в соцсетях. Такой комплект получит каждый призванный по частичной мобилизации житель области.

Напомним, на прошлой неделе глава региона посетил чебаркульскую танковую дивизию, где находится пункт доподготовки призванных по мобилизации.

По итогам визита губернатор принял решение обеспечить военнослужащих комплектами теплой одежды (флисовые толстовки, термобелье, носки, шапки, перчатки) и теплой обувью. Также каждый мобилизованный получит аптечку и сухой паёк.

«Продолжаем работу и по остальному списку», - подчеркнул губернатор.