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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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03.10.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В конце сентября Челябинск превратился в настоящую столицу футбола - жаркие футбольные баталии дл
03.10.2022

Суперкубок «МЕТРОШКИ-2022» отправляется в «Космос»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Учреждения культуры Челябинской области организуют акцию в поддержку инициативы губернатора по сб
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.10.2022

Каждый мобилизованный в Челябинской области получит аптечку
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.10.2022

НМУ в четырех городах Челябинской области сохранятся до вечера среды
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.10.2022

Комплекс первый для занятий дома или на улице
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.10.2022

Подельника Чернобровина отправили в колонию
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03.10.2022 22:13

Каждый мобилизованный в Челябинской области получит аптечку

В Челябинской области для каждого призванного на военную службу по частичной мобилизации подготовят специальные аптечки.

Аптечки для мобилизованных южноуральцев формируют на «Областном аптечном складе».

«Постарались учесть пожелания, опыт военных, оснастить аптечку тем, что реально может понадобиться. Всего в списке 21 позиция», - рассказал губернатор Алексей Текслер на своей странице в соцсетях. Такой комплект получит каждый призванный по частичной мобилизации житель области.

Напомним, на прошлой неделе глава региона посетил чебаркульскую танковую дивизию, где находится пункт доподготовки призванных по мобилизации.

По итогам визита губернатор принял решение обеспечить военнослужащих комплектами теплой одежды (флисовые толстовки, термобелье, носки, шапки, перчатки) и теплой обувью. Также каждый мобилизованный получит аптечку и сухой паёк.

«Продолжаем работу и по остальному списку», - подчеркнул губернатор.

частичная мобилизация
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.10.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Депутаты Государственной Думы РФ ратифицировали договоры и приняли законы о включении в состав Ро
03.10.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В конце сентября Челябинск превратился в настоящую столицу футбола - жаркие футбольные баталии дл
03.10.2022

Суперкубок «МЕТРОШКИ-2022» отправляется в «Космос»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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29.09.2022 23:39

С первого октября между Ашой и Уфой начнет курсировать «Ласточка»

29.09.2022 23:24

Южноуральские школьники узнали о Синташтинском феномене