Пострадавшей при ДТП остановке в Челябинске вернули крышу

Жители Челябинска радуются, что павильон на остановке «1-я Охотничья» по улице Хохрякова, много месяцев стоявший без крыши, наконец ею обзавелся.

Фотографии остановочного комплекса, который снова обрел крышу, сегодня, 17 ноября, в группе «Пусть Котова знает» опубликовала горожанка Марина Халилова, которая буквально неделю назад прислала в это же сообщество жалобу на ненадлежащее состояние остановки. Сегодня довольная быстрой реакцией ответственных лиц челябинка сказала им «спасибо» за оперативную работу. По ее словам, работы по восстановлению крыши начались несколько дней назад и к настоящему моменту успешно завершены.

О проблемной остановке «1-я Охотничья» агентство «Урал-пресс-информ» также писало в ноябре этого года, узнав о ситуации от местного жителя, пенсионера Виктора Федоровича.

На запрос по поводу будущего поврежденного объекта агентству ответили в управлении по торговле и услугам администрации Челябинска, рассказав, что торгово-остановочный комплекс, пострадавший в результате ДТП 16 февраля этого года, скоро починят.

В управлении пояснили, что раньше остановку не ремонтировали, так как полиция проводила следственные мероприятия. Сейчас они закончились, и собственник объекта заверил власти, что до первого декабря текущего года приведет комплекс в порядок.