Прием платежей через электронные кошельки

Возросшая популярность онлайн-платежей заставляет бизнес пересматривать свое отношение к платежным системам, заключать договора с банками на эквайринг, изучать и подключать на сайтах другие способы приема оплаты. В частности, обеспечить прием онлайн платежей можно через электронные кошельки пользователей.

Альтернатива для тех, кто не хочет платить картой

Такой способ приема оплаты за товары или услуги может стать хорошей альтернативой для тех посетителей сайта, которые не могут или не хотят управлять своими деньгами посредством платежной карты. В случае наличия средств на таком кошельке, посетитель сможет заплатить за товар или услугу в электронной валюте выбранного кошелька (PayPal, Payeer, Webmoney, Qiwi и множества других).

Специальный аккаунт для приема платежей

Чтобы обеспечить для своих клиентов возможность оплаты электронными деньгами с кошельков, бизнесмен должен создать в платежной системе специальный корпоративный счет, который будет привязан к его расчетному счету. После привязки необходимо встроить специальные виджеты для приема оплаты на страницах сайта.

Если предприниматель хочет обеспечить покупателям возможность выбора между несколькими электронными кошельками для оплаты, договора придется создавать с каждым сервисом. Также существует вариант подключения сразу всех электронных кошельков на странице через специальный сервис – платежный агрегатор.

Преимущества использования электронных кошельков

Подключение возможности заплатить за продукцию или услуги на страницах магазина со своего электронного кошелька дает некоторые преимущества бизнесмену:

Пользоваться кошельком можно по всему миру. Если сравнить с интернет-банкингом, такие операции не запрещаются и не облагаются дополнительными комиссиями или налоговыми сборами.

Простота подключения и установки виджета для приема платежей. Функционал платежей доступен практически немедленно после создания корпоративного счета и подписания договора с электронным сервисом. Так же просто устанавливается уже готовый виджет для приема оплаты.

Транзакции между кошельками проводятся практически мгновенно без необходимости ожидать зачисления средств на счет несколько банковских дней, как в случае интернет-эквайринга.

Кому подходит прием оплаты на электронный кошелек

Пользоваться данной системой оплаты с выгодой для себя могут интернет-магазины, различные благотворительные фонды, фрилансеры и аутсорсеры (программисты, копирайтеры, веб-дизайнеры).

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