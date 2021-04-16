Призывников Курчатовского района торжественно проводили на службу в Вооруженные силы РФ

Теплыми напутственными словами, добрыми пожеланиями и подарками призывников Курчатовского района Челябинска проводили на службу в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Скоро для этих ребят начнутся армейские будни.

В честь этого события в администрации Курчатовского района в среду, 14 апреля, состоялось торжественное мероприятие, посвященное началу весеннего призыва.

Глава района Сергей Антипов, который также является председателем районной призывной комиссии, первым напутствовал ребят.

«Желаю, чтобы за год – а время пролетит быстро – вы получили определенную закалку, мужественно отдали свой долг нашей Родине. Через год будем ждать вас на предприятиях и в организациях нашего района. Желаю успехов, удачи и достойного прохождения воинской службы», – обратился к молодым людям Сергей Антипов.

Военный комиссар Курчатовского и Калининского районов Челябинска Сергей Катошин в приветственном слове отметил, что защита государства является почетной обязанностью и воинским долгом каждого гражданина страны.

«Мы можем гордиться нашими призывниками, которые приняли ответственное решение и подтвердили свою готовность к военной службе. Россия во все времена нуждалась в сильной, крепкой, приспособленной армии. И это объяснимо: наше государство – самое большое по площади в мире, у нас достаточно много природных богатств, полезных ископаемых, запасов леса, пресной воды, плодородных земель. Наши недруги издавна пытались строить планы по завоеванию страны, разделению на маленькие, слабые государства. И то, что сейчас наша страна – единая, независимая, свободная, в первую очередь является заслугой Вооруженных сил», – подчеркнул Сергей Катошин.

Военком отметил, что вместе с погонами на плечи призывников ляжет ответственность за безопасное будущее России.

На мероприятии Сергей Катошин вручил государственную награду ветерану боевых действий в Сирийской Арабской республике Алексею Анохину. В торжественной обстановке он был награжден медалью Петра Нестерова* «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга» по указу президента Российской Федерации.

«Цитируя слова императора Александра III, скажу, что у России есть только два верных союзника: армия и флот. Поэтому тот год, который вы проведете в Вооруженных силах, используйте с максимальной пользой. Учитесь военному делу настоящим образом, служите честно, достойно. Может быть, кто-то заинтересуется и останется в армии по контракту, а кто-то – поступит в военное училище. Выполняйте свои служебные обязанности, служите по уставу. Завоюйте честь и славу! Как говорится, если силен в бою, красив в строю, все остальное будет хорошо. В добрый путь!» – напутствовал ребят российский офицер Алексей Анохин.

Юный музыкант Леонид Туфленков исполнил для будущих солдат гвардейский марш на балалайке. А участники вокального ансамбля «Ровесник» проникновенно исполнили для призывников песню о войне.

Среди призывников был сотрудник администрации Курчатовского района Никита Максименко. Он трудился в ведомстве должности программиста до призыва в армию.

«Мне 21 год, после техникума я устроился в администрацию и до этого дня работал здесь. Я рад, что отдам долг Родине, а потом вернусь сюда обратно. Работа в администрации мне нравится: дружный коллектив, хорошее руководство, есть возможности для реализации сетевых возможностей как раз по моей специальности – я системный администратор», – рассказал Никита.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» военком Сергей Катошин, государственное задание для Курчатовского района составляет в весеннюю призывную кампанию 2021-го года более 150-ти человек.

«Призыв только начался, но первые шаги показывают, что и районная администрация, и сотрудники нашего военкомата выполняют все необходимые мероприятия, чтобы выполнить норму призыва», – отметил Сергей Катошин.

*Медаль Петра Нестерова – государственная награда Российской Федерации, которая была названа так в честь Петра Николаевича Нестерова – российского военного летчика, участника Первой мировой войны, одного из основоположников высшего пилотажа.