Проект бюджета Челябинской области на 2022-2024 годы принят в первом чтении

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области рассмотрели в первом чтении законопроект об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и утвердили его основные характеристики.

Главный финансовый документ рассмотрели сегодня, 25 ноября, на заседании Законодательного собрания региона.

«Депутатами Законодательного Собрания проведена большая работа над законопроектом, состоялись заседания рабочих групп, каждый комитет подробно рассмотрел бюджет по своим отраслевым направлениям, - отметил председатель ЗСО Александр Лазарев. - Уникальность бюджета этого года состоит в том, что это самый внушительный по цифрам финансовый документ за всю историю бюджетной политики региона. Законопроект представляет собой сбалансированный программный документ, который уже получил неформальное название “бюджет развития”». Министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын, представляя законопроект, отметил, что параметры бюджета на 2022-2024 годы основываются на показателях прогноза социально-экономического развития региона, а также тех тенденциях, что складываются в текущем году.

«Мы видим восстановление и укрепление региональной экономики, рост бюджетообразующих показателей. Вместе с тем видим и определенные риски, которые продолжает нести пандемия. Поэтому бюджет будущего года сформирован исходя из консервативного прогноза социально-экономического развития региона. Это своеобразная страховка его исполнения в случае новых кризисных явлений», – отметил Андрей Пшеницын.

Но даже при консервативном подходе в следующем году ожидается значительный прирост доходов, который, по словам министра, позволит сделать определенный рывок и в расходной части бюджета.

Говоря о поступлениях, Андрей Пшеницын назвал все источники средств, которые обеспечат в конечном итоге необходимый объем расходов. В первую очередь это собственные средства региона – налоговые и неналоговые доходы, которые по прогнозу вырастут на 26% и составят 175,5 миллиарда рублей.

Второй источник – это поступающие в регион федеральные ресурсы, которые складываются из двух составляющих: трансфертов и льготных бюджетных кредитов на инфраструктурное развитие. Целевые и нецелевые трансферты пока рассчитаны в сумме 44,1 миллиарда рублей. Но традиционно ко второму чтению, после дополнительного распределения, сумма изменится в бо́льшую сторону (уже известно, что целевые трансферты увеличатся на три миллиарда). Инфраструктурные кредиты запланированы в сумме 6,6 миллиарда рублей.

«Третьим существенным источником обеспечения расходов станут остатки по итогам текущего года, прогнозируемые в сумме 27 миллиардов рублей, – сообщил Андрей Пшеницын. – Это доходы текущего года, которые, как мы уже видим, перейдут на следующий год».

В итоге на 2022 год общий объем поступлений в региональный бюджет составит 253,2 миллиарда рублей с приростом на 18% к первоначальному плану 2021 года.

Таким образом, благодаря росту доходов, появится возможность направить значительно больше средств на расходы регионального бюджета. В 2022 году они рассчитаны с увеличением на 18% или на 38,6 миллиарда рублей к начальному уровню текущего года. Общая сумма расходов также составит 253,2 миллиарда рублей. При этом 70% трат предусмотрено на социальную сферу.

Рост расходов запланирован по таким ключевым направлениям финансирования, как здравоохранение, образование, социальная поддержка, культура и спорт, сельское хозяйство и ЖКХ. Существенно увеличатся и бюджетные инвестиции в экономику и инфраструктуру.

Получат дополнительную поддержку муниципалитеты – значительно вырастет объем финансовой помощи на их первоочередные расходы, вдвое к первоначальному уровню текущего года увеличатся средства на реализацию инициативных проектов граждан.

«Именно поэтому губернатор Алексей Текслер назвал бюджет предстоящего периода бюджетом развития – развития по всем направлениям. И обеспечено это развитие будет исключительно за счет собственных средств, а также льготных федеральных ресурсов. Привлекать дорогие коммерческие заимствования мы не планируем», – уточнил министр финансов.

Таким образом, по словам Андрея Пшеницына, бюджет предстоящего периода сбалансирован, сохраняет все актуальные приоритеты и максимально задействует возможности региона для повышения качества жизни южноуральцев – не только через укрепление социальной сферы, но и через серьезное увеличение вложений в экономику и инфраструктуру с применением новых механизмов финансирования.

«Мы оцениваем проект областного бюджета как бюджета развития. Его доходы сформированы на основе консервативного варианта прогноза социально-экономического развития области. Но ко второму чтению доходы бюджета планируется еще увеличить за счет дополнительных федеральных средств. По всем направлениям расходов в региональном бюджете запланирован рост, при этом он сохраняет социальную направленность, почти 70 процентов общего объема расходов», - прокомментировал законопроект председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев.

Южноуральские парламентарии приняли проект закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в первом чтении.

До шестого декабря принимаются поправки к законопроекту. Во втором и третьем чтениях проект закона депутаты рассмотрят на заседании Законодательного Собрания 23 декабря.