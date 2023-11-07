Проект ММК признан главным событием года в металлургии России

Проект Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) по модернизации коксохимического производства признан главным событием года в металлургии России.

Награждение ПАО «ММК», отмеченного за реализацию первой очереди грандиозного проекта комплексной реконструкции коксохимического производства, состоялось в Москве в рамках 29-й международной промышленной выставки «Металл‑Экспо».

Награду из рук заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова получил заместитель генерального директора ММК по продажам Сергей Ушаков.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», масштабная модернизация коксохимического производства включает в себя строительство современной, экологичной коксовой батареи, которая заменит пять действующих. Ее производительность составит 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год, что покрывает практически половину потребности компании в коксе.

В первую очередь проекта входят два блока батареи (всего их будет четыре), установка сухого тушения кокса, угольная башня, блок углеподготовки, установка десульфурации и денитрификации и другие сопутствующие объекты.

Реализация этого крупнейшего инвестиционного проекта имеет не только большое производственное, но и природоохранное значение для комбината и всего Магнитогорска. С выходом батареи на полную мощность валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократятся на 11,35 тысячи тонн в год. Вкупе с другими природоохранными мероприятиями Магнитки это позволит кардинально снизить техногенную нагрузку на окружающую среду и выполнить экологические задачи в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Как результат, качество атмосферного воздуха в Магнитогорске, которое благодаря усилиям ММК улучшается год от года, удастся вывести на принципиально новый уровень.

СПРАВКА

Конкурс «Главное событие года в металлургии России» проводится оргкомитетом «Металл-Экспо» с 2011 года с целью поддержания и популяризации инновационных проектов в отрасли. Экспертное жюри ежегодно отмечает важнейшие реализованные проекты с объемом капиталовложений от ста миллионов евро.