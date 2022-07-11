Проекты благоустройства Сада камней и инклюзивного сквера ждет экспертиза

В Челябинске на этой неделе состоится экспертиза сметной документации на проекты благоустройства Сада камней и инклюзивного сквера на пересечении улиц Труда и Володарского.

Об этом сообщил глава Центрального района Виктор Ереклинцев на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 11-го июля.

В настоящее время работа над документацией по данным общественным пространствам - в стадии завершения. Такую информацию Виктору Ереклинцеву озвучило Агентство инновационного и инвестиционного развития Челябинска.

Напомним, ранее глава города Наталья Котова призывала поспешить с реализацией проектов благоустройства обеих территорий.