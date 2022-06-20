Наталья Котова: С благоустройством Сада камней и инклюзивного сквера нужно поспешить

Глава Челябинска Наталья Котова отметила, что с благоустройством двух знаковых общественных пространств Центрального района – Сада Камней и первого в истории города инклюзивного сквера, на пересечении Володарского и Труда, - нужно поспешить.

«Время бежит», - сказала мэр города на аппаратном совещании в администрации Челябинска в понедельник, 20-го июня.

О ситуации с данными общественными пространствами Наталья Котова спросила главу Центрального района Виктора Ереклинцева, который сообщил, что проект благоустройства инклюзивного сквера пока не получен: «На выходе».

Что касается Сада камней, то, по его словам, в настоящее время получен первоначальный проект, по которому есть замечания.

«Нам их оперативно устранят, и мы будем готовы к оперативному проведению аукциона, - отметил Виктор Ереклинцев. - По Саду камней собираемся сегодня».