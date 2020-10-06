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Профсоюзы Челябинской области запускают акцию «Жизнь на минималках»

Общество
Сегодня, 14:18
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Автор: 
Инна Шемаева

В рамках Всемирного дня действий молодежный профактив предприятий горно-металлургического комплекса области готовит акцию «Жизнь на минималках». Ее суть – прожить месяц на стоимость продуктовой потребительской корзины (МРОТ минус коммунальные и обязательные платежи, затраты на непродовольственные товары).

Размер потребительской корзины в 2020 году по итогам первого квартала общая стоимость потребительской корзины по РФ составила для трудоспособного населения - 10842 рублей, для детей - 9959 рублей, для пенсионеров - 8259 рублей.

В нее входят хлеб, картофель, овощи, фрукты, сахар, соль, мясо, рыба, молоко, яйца и масло.

Интересно, что согласно расчетам, больше всего в год мы должны есть яиц – 210 штук. Пить молоко – 290 литров отмерено и хлеб - 126,5 килограммов. Рыбы нам почти не нужно – 18,5 килограммов, мяса нужно чуть побольше – 58,6. А вот на соль, чай и специи можно вообще не тратиться.

Поддержку участникам акции окажут Федерация профсоюзов области и областная организация Горно-металлургического профсоюза России. Акция стартует 19 октября.

По всем вопросам и дополнительной информации обращаться к заместителю председателя областной организации ГМПР Владимиру Евгеньевичу Ревенку 89222350311 или в пресс-центр Широкову Владимиру Анатольевичу 89514723559, 8351263-08-44.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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