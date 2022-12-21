РМК подвела итоги юбилейного сезона «Медной лиги КВН»

На территориях присутствия Русской медной компании (АО «РМК») подвели итоги пятого, юбилейного сезона социального проекта «Медная лига КВН». Проект призван организовать культурный досуг и помочь в развитии творческих способностей и навыков коммуникации школьников.

В этом году в проекте приняли участие рекордное количество школьников, двадцать одна юниор-команда КВН с территорий присутствия РМК. Это более двухсот пятидесяти ребят из Карабаша и Кыштыма, Варненского, Карталинского, Коркинского и Нагайбакского районов Челябинской области, а также из посёлков Томинского и Межозёрного. По итогам голосования жюри победу в финале одержала «Команда Светы» (п. Томинский).

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, подготовка и проведение игр юниор-лиги РМК традиционно проходили в три этапа: теоретическое обучение команд, отборочные игры и финал. Ребята под руководством опытных КВН-щиков и профессионалов в течение трёх месяцев обучались навыкам актёрского мастерства, сценической речи, элементам техники публичных выступлений. Наставниками команд на протяжении всего сезона стали участники команды КВН «Урал» Высшей лиги – Виктор Пронин, Фёдор Соловьёв, Евгений Шаймиев; участник команды КВН «Свердловск» и участник ТВ-проектов на канале ТНТ Евгений Кожевин; Вечеслав Аванесов – команда КВН «Имени Первого» Первая Лига; Гарик Пекшев и Владимир Моргачёв – Премьер лига КВН.

В состав жюри финала вошли участник команды КВН «Урал» Высшей лиги Евгений Шаймиев, участник команды КВН «Леон Киллер» Премьер лиги и финалист Comedy Battle на канале ТНТ Гарик Пекшев, Владимир Морчагёв – участник ТВ-проектов на канале ТНТ и команды КВН «Дайте Посмеяться» Премьер лиги, а также участник команды КВН «Свердловск» Высшей лиги Роман Казанцев и директор управления социальной политики РМК Мария Есенина.

«В этом году прошёл пятый, юбилейный сезон. Мы очень рады, что количество участников растёт с каждым годом. Если раньше в среднем принимали участие 170 школьников, то сейчас это 250. Вместе с тем растёт и уровень подготовки команд. Данный проект формирует личность. Независимо от того, какую профессию в дальнейшем выберет ребёнок, он получает полезные навыки в рамках проекта», - прокомментировала директор управления социальной политики РМК Мария Есенина.

За чемпионство в финале боролись шесть команд: «5 копеек» (школа №10, г. Кыштым), «Без компромиссов» (г. Карталы), «Нескучный дом» (г. Карабаш), «Первомайка» (п. Первомайский), «Команда Светы» (п. Томинский), «Люди в чём-то» (п. Межозёрный).

Победителем юбилейного сезона стала команда КВН из пос. Томинский Сосновского района «Команда Светы». Второе место у финалиста четвёртого сезона, команды КВН «Нескучный дом» из Карабаша. Третье место заняла команда КВН «Первомайка» из пос. Первомайский Коркинского района.

Напомним, проект «Медная лига КВН» стартовал в 2017 году. С каждым годом проект расширяет географию и охватывает более двухсот школьников за сезон. Уровень мастерства участников растёт, команды, сформировавшиеся в ходе проекта, постепенно выходят на новый уровень, получая шанс добиться серьёзных успехов в будущем. В 2017-м году победителем «Медной лиги КВН» стала команда «Нескучный дом» из Карабаша. Участие в проекте помогло ребятам из городского Центра помощи детям настолько повысить уровень шуток и игры, что в сентябре 2018-го года они заняли почётное второе место на Кубке КВН Губернатора Свердловской области в Екатеринбурге. Первое место в финале «Медной лиги КВН-2018» досталось команде «ЧЁ» из Карабаша. В 2019-м году финалистами проекта стала команда «ЛоЛ» из Караталов, в 2020-м году из-за пандемии коронавируса сезон был отменён. В 2021-м году победу в финале одержали чемпионы «Медной лиги КВН» 2017-го года команда «Нескучный дом».