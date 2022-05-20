Родным троих магнитогорцев передали ордена Мужества их погибших в борьбе с нацизмом сыновей

В Челябинской области родственникам троих погибших в специальной операции на Украине магнитогорцев – рядового Александра Бондарева, младшего сержанта Данила Василенко и ефрейтора Максима Гаганова, указом президента РФ Владимира Путина награжденных орденами Мужества посмертно, передали награды ребят.

Ордена семьям героев вчера, 19-го мая, вручил военком Магнитогорска Григорий Косенок, сообщает городской Центр патриотического воспитания молодежи.

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На церемонии присутствовали начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов Олег Жувага, полковник полиции, командир Магнитогорского ОМОНа, участник боевых действий на территории Чеченской республики Сергей Ковелин, заместитель председателя местного отделения общественной организации «Ветераны Афганистана и Чечни», ветеран Афганистана Ильдар Габдрахманов, подполковник запаса, главный специалист отделения мобилизации Магнитогорска Сергей Соловьев, капитан запаса, начальник штаба городского отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», участник боевых действий на территории Чеченской республики Алексей Неклюдов и председатель братства краповых беретов «Витязь», руководитель детского центра специальной подготовки «Витязь» Валерий Баринов.

«Царства Небесного нашим мальчикам. Героям, отдавшим свои жизни за всех нас, за мир над нашими головами. Родителям низкий поклон от всех нас и сил пережить потерю мальчиков. Вечная и Светлая память нашим Защитникам»; «Вечная память! Слава героям!»; «Светлая память ребятам»; «Вечная память! Спасибо Мамам за сыновей - Мужчин. Сил вам пережить горе!»; «Светлая память ребятам! Родителям низкий поклон!»; «Родителям детей не вернешь, очень тяжело на это все смотреть, сердце болит...»; «Царствие небесное вам, ребята, пусть земля будет пухом. Скорбим»; «Вечная память»; «Честь и слава героям!! Светлая память. Родителям низкий поклон до земли за таких самоотверженных сыновей!» - это далеко не все слова восхищения мужеством наших ребят и поддержки их родным и близким, которые написали южноуральцы в сообществе центра патриотического воспитания молодежи Магнитогорска в ВКонтакте.