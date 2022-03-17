17.03.2022
Замминистра здравоохранения Челябинской области останется в СИЗО
17.03.2022
«Урал-пресс-информ» - призер конкурса СПП Челябинской области
17.03.2022
Белый мишка из зоопарка Челябинска спел песню в поддержку ХК «Трактор»
17.03.2022
Челябинский режиссёр вошёл в состав Молодёжного совета СТД России
17.03.2022
Россия избежала дефолта по госдолгу
17.03.2022
Минобрнауки России поддержал предложение о признании дипломов ДНР и ЛНР
В спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Магнитогорска
17.03.2022
Минобрнауки России поддержал предложение о признании дипломов ДНР и ЛНР
17.03.2022
Взгляд изнутри: Украина все делает в пику России
16.03.2022
В России подсчитали убытки от запрета на экспорт стали
16.03.2022
Доброволец из Кусы пострадал при освобождении Волновахи
Челябинцы: На ЧМЗ пахнет тухлыми яйцами
17.03.2022
Южноуральцы жалуются на отсутствие жизненно важных препаратов в аптеках
16.03.2022
В Минэкологии объяснили причину «дымки» и загрязнения воздуха в Челябинске
15.03.2022
Текслер: Свалку в Магнитогорске будем рекультивировать в 2023-2024 годах
15.03.2022
В Челябинске резко выросли цены на российские медикаменты
14.03.2022