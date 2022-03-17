В спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Магнитогорска

В ходе специальной военной операции на территории Украины при выполнении боевой задачи героически погиб военнослужащий из Магнитогорска (Челябинская область) Максим Гаганов.

«Ефрейтор Максим Гаганов мужественно выполнял свой воинский долг по укреплению безопасности нашей страны, он отдал свою жизнь, защищая мирное население», - сообщает администрации города.

Жители Магнитогорска, глава города, председатель Собрания, депутаты и администрация Магнитогорска, агентство «Урал-пресс-информ» глубоко скорбят вместе с родными и близкими отважного воина Максима Евгеньевича Гаганова, разделяют с ними боль потери и будут помнить героического земляка.

Администрация Магнитогорска окажет всю необходимую помощь родственникам погибшего

С начала спецоперации на Украине погибли уже 12 военнослужащих из Челябинской области:

- 24-летний младший сержант Данил Василенко из Магнитогорска,

- 26-летний старший лейтенант Валерий Осколков из Магнитогорска,

- ефрейтор Максим Гаганов из Магнитогорска,

- 27-летний старший лейтенант авиации Александр Подшивалов из Катав-Ивановска,

- младший сержант Максим Кравченко (уроженец Златоуста, который проживал в поселке Роза Коркинского муниципального района),

- ефрейтор Нурлан Кубжасаров из Брединского района,

- ефрейтор Максим Занин из Копейска,

- ефрейтор Вячеслав Султанов из Кунашакского района,

- офицер Константин Глушков (1985-го года рождения),

- офицер Ростислав Еременко,

- младший сержант Александр Головин,

- Александр Лаврентьев.