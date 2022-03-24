В спецоперации на Украине погибли еще два южноуральца

В ходе специальной операции на Украине при выполнении боевого задания героически погибли еще два жителя Челябинской области – Александр Бондарев и Умедджон Давлатов.

Агентству подтвердили эту информацию в правительстве Челябинской области.

Бондарев Александр Константинович - уроженец Магнитогорска. Ему было 19 лет. До призыва в армию он учился в Магнитогорском строительно-монтажном техникуме.

Как сообщает Центр патриотического воспитания города, прощание с Александром состоится с до 14 до 15 часов по адресу: ул. Советская, 94, Прощальный зал. Погибший будет захоронен на Левобережном кладбище, возле стелы «Воинам-интернационалистам».

Младший сержант Умедджон Давлатов - уроженец Металлургического района Челябинска. Ему было 23 года.

Агентство «Урал-пресс-информ» глубоко скорбит вместе с родными и близкими отважного воина, разделяют с ними боль потери.

Отметим, на сегодняшний день известно уже о 23-х погибших в спецоперации на Украине южноуральских военнослужащих. Это:

- 24-летний младший сержант Данил Василенко из Магнитогорска,

- 26-летний старший лейтенант Валерий Осколков из Магнитогорска,

- ефрейтор 21-летний Максим Гаганов из Магнитогорска,

- 19-летний Алексей Кузьмин из Магнитогорска,

- 19-летний Александр Бондарев из Магнитогорска,

- 25-летний Никита Дерябин из Челябинска,

- 21-летний Сергей Котов из Челябинска,

- 23-летний младший сержант Умедджон Давлатов из Челябинска,

- 27-летний старший лейтенант авиации Александр Подшивалов из Катав-Ивановска,

- младший сержант Максим Кравченко (уроженец Златоуста, который проживал в поселке Роза Коркинского муниципального района),

- ефрейтор Максим Занин из Копейска,

- Никита Бирилло из Миасса,

- Павел Паненышев из Аргаяшского района,

- ефрейтор Нурлан Кубжасаров из Брединского района,

- майор Владимир Бардин из Каслинского района,

- ефрейтор Вячеслав Султанов из Кунашакского района,

- 23-летний ефрейтор Артем Новиков из Уйского района,

- 22-летний Александр Тимшин из Чесменского района,

- Дмитрий Кропачев из Чебаркульского района,

- офицер Константин Глушков (1985-го года рождения),

- офицер Ростислав Еременко,

- младший сержант Александр Головин,

- Александр Лаврентьев.

Также известно, что на защиту Донбасса из Челябинской области отправились добровольцы. Среди них есть раненые и погибшие.