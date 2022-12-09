09.12.2022
Роспотребнадзор: Важно предотвратить встречу двух вирусов в организме человека
09.12.2022
Сотрудникам мэрии и УК предложили поселиться в аварийном общежитии на Мира
09.12.2022
С борта самолета в руки полицейских попал в Челябинске подросток-беглец
09.12.2022
Половина коррупционных преступлений в Челябинской области - взятки
09.12.2022
Александр Сильвестров: Стремиться дальше и больше нужно всегда
09.12.2022
ВТБ увеличил максимальный размер ипотеки по паспорту в 1,5 раза
Роспотребнадзор: Важно предотвратить встречу двух вирусов в организме человека
09.12.2022
Челябинская область стоит на пороге эпидемии гриппа
08.12.2022
Главный санитарный врач Челябинской области объявил карантин по гриппу и ОРВИ в больницах и учреждениях соцзащиты
24.11.2022
В Челябинской области выявлены первые случаи свиного и гонконгского гриппа
18.11.2022
Минздрав Челябинской области прогнозирует возвращение гриппа
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
09.12.2022
Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года
08.12.2022
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
07.12.2022
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022