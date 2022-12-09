Роспотребнадзор: Важно предотвратить встречу двух вирусов в организме человека

В России в этом эпидсезоне стали регистрировать респираторные инфекции сочетанной этиологии (в организм в один период попадает грипп и коронавирусная инфекция). В таких случаях заболевание протекает более тяжело. Эпидемиологи отмечают важность вакцинации и своевременного обращения к врачу.

Как рассказала замначальника отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Софейкова, в прошлом году также циркулировали вместе грипп и ковид, но они не пересекались, а меняли друг друга: в ноябре - ковид, в декабре - грипп, в январе – вновь коронавирус (другой штамм – омикрон).

В этом году в регионах центральной России уже регистрируются случаи одновременного заболевания человека коронавирусной инфекцией и гриппом.

«Не тотально, но есть случаи сочетанных инфекций гриппа и ковида. Когда они встречаются в одном человеке, то друг друга утяжеляют», - отметила Софейкова.

В Челябинской области пока такие случаи лабораторно не подтверждались, но информация, получаемая от коллег из других субъектов, тревожит специалистов регионального Роспотребнадзора.

Татьяна Софейкова считает маловероятным, что у нас будет сочетанная эпидемия одновременно двух вирусов, потому что у них одинаковые пути проникновения в организм и при этом они конкурируют.

Но, чтобы не допустить распространения смешанных инфекций, было уделено большое внимание вакцинации от гриппа и от ковида.

«Прививочная кампания почти закончена, но еще прививку поставить можно, - отметила специалист. - Нам очень важно предотвратить не просто грипп, а сочетанную циркуляцию и встречу двух вирусов в организме человека».

Главный внештатный терапевт Минздрава области Анна Мишенко рассказала, что отличить грипп, ОРВИ и коронавирусную инфекцию можно только по определенным тестам. Медики уже четко определяют ковид, для этого все больницы обеспечены тест-системами. Грипп чаще всего определяется при тяжелом течении болезни при госпитализации.

Препараты для лечения коронавирусной инфекции выдаются бесплатно. Тактику лечения ОРВИ врач определяет сам, исходя из выданных минздравом рекомендаций. У гриппа тоже достаточно специфическое, но чаще всего препараты назначаются после типирования инфекции. А в остальных случаях лечится препаратами для ОРВИ, уточнила Анна Леонидовна.

Напомним, в Челябинской области регистрируется подъем уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом, еженедельно регистрируется более 40 тысяч случаев.