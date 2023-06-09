Россиян ждут длинные выходные и затем укороченная рабочая неделя

Предстоящие выходные для россиян, работающих по графику пятидневной рабочей недели, будут на один день длиннее, а последующая за ней рабочая неделя – на день короче. Это связано с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня.

В 2022 году День России выпадает на понедельник, поэтому выходные продлятся с субботы, 10 июня, по понедельник, 12 июня, включительно.

Затем предстоит поработать только четыре дня – со вторника по пятницу (с 13 по 16 июня).

Еще одна сокращенная рабочая неделя будет в ноябре - первая неделя месяца. День народного единства будут праздновать с четвертого по шестое ноября (с субботы по понедельник), а затем придется потрудиться четыре дня.

В ведомстве напоминают, что нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад.

Сотрудникам на сдельной оплате в праздники, когда они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом, пояснили в Роструде.

Ранее министерство труда РФ разъясняло правила оплаты работы в нерабочие праздничные дни.

В случае нарушения трудовых прав, можно обращаться в государственную инспекцию труда. Направить обращение можно через сервис «Сообщить о проблеме» на портале «Онлайнинспекция.рф».

Во время нерабочих праздничных дней и выходных за консультацией по трудовому законодательству вы можете обращаться на горячую линию Роструда по телефону 8-800-707-88-41 доб. 0.