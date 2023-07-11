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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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11.07.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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10.07.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области река Биргильда стала совершенно зеленой и мало напоминает водоем – скорее,
10.07.2023

В Челябинской области зазеленела Биргильда, жители просят очистить реку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Отделение Социального фонда России по Челябинской области выплачивает 11243 пенсионерам надбавку
10.07.2023

Более 11 тысяч южноуральских пенсионеров получают надбавку за сельский стаж

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С детства все знают: при запахе газа – звони 04, газ – это уют и тепло, газ необходим для
10.07.2023

Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.07.2023

Челябинские гребцы взяли два «золота» первенства Сибири и УрФО

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.07.2023

Розинцы устали жить без Дома культуры и попросили о помощи в решении проблемы губернатора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.07.2023

В Челябинске отключили светофоры на четырех перекрестках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.07.2023

В Челябинске девушка-водитель на пешеходном переходе насмерть сбила молодого велосипедиста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.07.2023

В челябинском Саду камней активно готовятся к высадке деревьев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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11.07.2023 09:56
Фото: Сообщество поселка Роза в ВК

Розинцы устали жить без Дома культуры и попросили о помощи в решении проблемы губернатора

Власти округа сообщили о работе над проектно-сметной документацией

Жительница поселка Роза (Коркинский муниципальный округ, Челябинская область) пожаловалась на отсутствие в населенном пункте Дома культуры.

В группе обращений к губернатору в ВКонтакте Рита Усольцева озвучила давнюю проблему розинцев и попросила у Алексея Текслера помощи в решении вопроса.

В администрации Коркинского округа жительнице ответили, что проектно-сметная документация по строительству центра культурного развития в поселке Роза была направлена на госэкспертизу в 2022 году и в декабре этого же года - получено отрицательное заключение.

«В настоящее время проектная организация ООО «Инженерно-технический центр ЗАПСИБГИДРОПРОМ» устраняет замечания, после чего проектно-сметная документация будет повторно направлена на экспертизу», - сообщили в администрации округа и посоветовали Рите Усольцевой – в случае если у нее еще остались вопросы – обратиться в окружное управление капитального строительства по телефону: 8 (351-52) 3-79-87.

Автор: Евгения Александрова
поселок Роза
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области река Биргильда стала совершенно зеленой и мало напоминает водоем – скорее,
10.07.2023

В Челябинской области зазеленела Биргильда, жители просят очистить реку
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10.07.2023 18:37

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06.07.2023 17:28

Анонсы событий и мероприятий на 7 июля (18+)

06.07.2023 17:22

Краснокнижной савке в Челябинской области усилят защиту

06.07.2023 15:59

Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»

06.07.2023 15:43

Сельхозучастки в Челябинской области зарастают травой: из обследованных - 94%

06.07.2023 15:05

Мягкие кровельные конструкции и их ремонт

06.07.2023 13:52

Алексей Текслер внес предложения по совершенствованию межбюджетных отношений

06.07.2023 13:17

В Челябинской и Курганской областях ограничили движение большегрузов из-за жары