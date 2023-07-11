Розинцы устали жить без Дома культуры и попросили о помощи в решении проблемы губернатора

Жительница поселка Роза (Коркинский муниципальный округ, Челябинская область) пожаловалась на отсутствие в населенном пункте Дома культуры.

В группе обращений к губернатору в ВКонтакте Рита Усольцева озвучила давнюю проблему розинцев и попросила у Алексея Текслера помощи в решении вопроса.

В администрации Коркинского округа жительнице ответили, что проектно-сметная документация по строительству центра культурного развития в поселке Роза была направлена на госэкспертизу в 2022 году и в декабре этого же года - получено отрицательное заключение.

«В настоящее время проектная организация ООО «Инженерно-технический центр ЗАПСИБГИДРОПРОМ» устраняет замечания, после чего проектно-сметная документация будет повторно направлена на экспертизу», - сообщили в администрации округа и посоветовали Рите Усольцевой – в случае если у нее еще остались вопросы – обратиться в окружное управление капитального строительства по телефону: 8 (351-52) 3-79-87.