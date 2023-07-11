11.07.2023
Челябинские гребцы взяли два «золота» первенства Сибири и УрФО
11.07.2023
Розинцы устали жить без Дома культуры и попросили о помощи в решении проблемы губернатора
11.07.2023
В Челябинске отключили светофоры на четырех перекрестках
11.07.2023
В Челябинске девушка-водитель на пешеходном переходе насмерть сбила молодого велосипедиста
10.07.2023
В челябинском Саду камней активно готовятся к высадке деревьев
10.07.2023
На проспекте Ленина в Челябинске уложили асфальт и готовятся к нанесению разметки
Розинцы устали жить без Дома культуры и попросили о помощи в решении проблемы губернатора
Власти округа сообщили о работе над проектно-сметной документацией
21.04.2023
Henkel подписал договор о продаже бизнеса в России
29.03.2023
В Коркинском округе прокомментировали жалобу жительницы Розы об отсутствии нормального водоснабжения
22.04.2022
В Розе снесли расселённые дома, на которые жаловались Алексею Текслеру
21.10.2020
Гехт – о проблемах на базе по долечиванию на Розе: Это недопустимо, соответствующие выводы были сделаны
В Челябинске готова проектно-сметная документация на ремонт двух знаковых монументов
10.07.2023
Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
08.07.2023
В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода
07.07.2023
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
06.07.2023