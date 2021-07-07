Руководство полигона «Южный» оспорит в суде решение по исключению объекта из госреестра

Исключение полигона ТКО «Южный» (поселок Старокамышинск, Челябинская область) из государственного реестра объектов размещения отходов не отразится на ситуации с вывозом мусора из Копейского городского округа.

Об этом заявила первый заместитель министра экологии региона Яна Куприкова. По ее словам, данный полигон имеет право накапливать отходы в период до 11-ти месяцев, не размещая их на карте объекта.

«Также руководство полигона будет оспаривать решение Росприроднадзора в судебном порядке», - отметила Куприкова.

В минэкологии Челябинской области отмечают, что информация об исключении полигона ТКО «Южный» из реестра вызвало множество споров и домыслов по теме оказания услуг собственникам в данном кластере по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Отметим, проверкой Росприроднадзора, проведенной на полигоне, было установлено, что эксплуатация «Южного» происходит с отступлением от проектных решений, которые получили положительное заключение госэкспертизы.

Сотрудники Уральского межрегионального управления принимали участие в прокурорской проверке предприятия «Комтранссервис» (является оператором полигона) в качестве приглашенных специалистов.

Результатом проведенной на объекте размещения отходов проверки стало вынесение постановлений о назначении административного наказания в отношении юридического и должностного лица ООО «Комтранссервис».

Роспотребнадзор считает, что лицензия данной компании должна быть аннулирована. С соответствующим требованием надзорное ведомство обратилось в Арбитражный суд Челябинской области.

Напомним, ранее жители Старокамышинска и общественники неоднократно заявляли об экологической угрозе со стороны полигона «Южный» и выступали категорически против его возможного расширения.