С 28 мая начинают работу загородные лагеря Челябинской области

С пятницы, 28 мая, в Челябинской области начинают поочередно открываться загородные детские оздоровительные лагеря.

«Первые заезды запланированы с 28 мая, далее - в течение первых чисел июня», - пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства образования и науки области. Всего ребята смогут отдохнуть в 66 загородных лагерях области

Продолжительность смены в каждом загородном лагеря своя - 14, 18 или 21 день.

В соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил в 2021 году загородные лагеря будут заполняться только не более 75% от проектной вместимости. В прошлом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции – на 50%.

«Данное требование не относится к лагерям с дневным пребыванием детей», - уточнили в минобрнауки.

В загородном лагере в этом году, как и в прошлом, будет запрещено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и организация «родительских дней».

В 2021 году по инициативе президента Владимира Путина запущена программа детского туристического кешбэка. Родители смогут вернуть половину стоимости путевки, купленной для их детей для отдыха летом в детском загородном лагере.

Лагеря дневного пребывания начинают работу с первого, второго или третьего июня. Продолжительность смены - 18 дней.

Запланирована работа палаточных лагерей: на озере Тургояк, в Катав-Ивановском, Красноармейском муниципальных районах, Миасском, Магнитогорском городских округах и областной лагерь.

Всего в 2021 году в Челябинской области планируется открыть 776 организаций отдыха детей и их оздоровления детей, в том числе загородные лагеря (круглогодичные и сезонные), лагеря дневного пребывания и палаточные лагеря.

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить бесплатную путевку в загородный лагерь по линии министерства социальных отношений области.

В Магнитогорске в текущем году оздоровятся и отдохнут почти 25 с половиной тысяч детей (42% от общей численности школьников).

Всего по области всеми формами отдыха, оздоровления и занятости запланировано обеспечить около 200 тысяч детей.

Губернатор Алексей Текслер поручил обеспечить безопасность детей во всех детских лагерях в период летней оздоровительной кампании.