27.05.2021
В Челябинске маршрутчик и водитель легковушки устроили драку на дороге
27.05.2021
В историческом центре Челябинска ограничили движение транспорта
27.05.2021
О планируемых инвестициях в экологию Челябинской области узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
27.05.2021
За сутки выявлено 88 инфицированных ковидом южноуральцев
27.05.2021
В Челябинске завершается регистрация на Зеленый марафон Сбера
27.05.2021
ВТБ снижает ставки по ипотеке с господдержкой на первый год
С 28 мая начинают работу загородные лагеря Челябинской области
27.05.2021
Южноуральцам пояснили, как вернуть половину стоимости путевки на отдых ребенка в лагере
22.11.2019
В Челябинской области определились с затратами бюджета на отдых детей в 2020 году
27.05.2019
Челябинск потратит на отдых и оздоровление детей более 135-ти миллионов рублей
23.05.2019
Все загородные лагеря в Челябинской области возьмут под видеонаблюдение
Странная арифметика челябинских чиновников
26.05.2021
Печальное зрелище: на проспекте Ленина в Челябинске высохли крупномеры в кадках
25.05.2021
Челябинский mini театр исследует своего зрителя и покажет спектакль «Лолита»
25.05.2021
Челябинцы снова жалуются, что не видят на улицах поливальных машин
24.05.2021
Проект метротрама в Челябинске будет завершен в 2024 году. Подробности
21.05.2021