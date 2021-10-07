07.10.2021
Санитарные посты АО «ГРЦ Макеева» провели тренировку по гражданской обороне
07.10.2021
В Челябинской области вновь выросло число классов, закрытых на карантин по ковиду
07.10.2021
В Челябинске сотрудница банка, имея доступ к клиентской базе, оформляла кредиты на горожан
07.10.2021
В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 100 тысяч
07.10.2021
Переводить деньги с бизнес-карт на обычные карты Сбера теперь можно по номеру телефона
07.10.2021
РМК запустила новый детский спортивный проект
Санитарные посты АО «ГРЦ Макеева» провели тренировку по гражданской обороне
05.10.2021
ГРЦ Макеева испытал технологии будущего ракетно-космической отрасли
13.09.2021
ГРЦ Макеева готовится совершить прорыв в области ракетостроения
02.09.2021
Представители ГРЦ Макеева поздравили студентов ЮУрГУ с началом учебного года
02.09.2021
Молодые специалисты ГРЦ Макеева прошли обучение в школе лидеров
Владимиру Путину рассказали о Челябинской свалке
06.10.2021
В воскресенье впервые широко отметят Собор святых Челябинской митрополии
05.10.2021
В Челябинск прибыли мощи святых, связанных с исцелениями
05.10.2021
Массовые мероприятия в Челябинской области можно будет посещать только с QR-кодом
04.10.2021
Аудиторы КСП пришли с проверкой в минздрав Челябинской области
04.10.2021