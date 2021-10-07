Санитарные посты АО «ГРЦ Макеева» провели тренировку по гражданской обороне

На территории Государственного ракетного центра имени Макеева (Миасс, Челябинская область) состоялось тактико-специальное учение, в котором принял участие личный состав санитарных постов предприятия.

В преддверии учения, состоявшегося в рамках всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне, в учебном классе в течение двух дней шли практические занятия. На них 20 работников ГРЦ - членов санитарных постов, закреплённых за защитными сооружениями предприятия, знакомились с работой в очагах ядерного поражения и химического заражения, при стихийных бедствиях, учились правилам пользования средствами индивидуальной защиты, противогазами, оказанию первой медицинской помощи при травмах, несчастных случаях и внезапных заболеваниях, и многому другому.

Затем уже на открытой местности на территории предприятия состоялось тактико-специальное учение. Оно было призвано отработать полученные знания на практике, проверить действия личного состава санитарных постов в различных чрезвычайных ситуациях.

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Сандружинники тренировались в надевании противогаза не только на себя, но и на условно пострадавшего человека в ядерном очаге поражения и в химически зараженной местности, транспортировке пораженного в реанимобиль, накладывании повязок и шин и так далее.

Как отмечают в пресс-службе государственного ракетного центра, реальности проводимым учениям придали звуки электросирены - в это же время в Миасском городском округе прошла проверка системы оповещения гражданской обороны.

Специалисты отдела ГОЧС предприятия результатами штабной тренировки остались довольны: все участники успешно отработали нормативы, с заданиями справились. Теперь они смогут уверенно действовать в нештатной обстановке и даже стать помощниками сил быстрого реагирования, ведь гражданская оборона – это система, работающая в круглосуточном режиме реагирования на различные чрезвычайные происшествия.

Общее настроение участников тренировки отразил молодой специалист ГРЦ, инженер Сергей Старков: «Когда мне предложили вступить в сандружину, я согласился, посчитал это важным, ведь когда происходят различные ЧП, кто-то должен брать на себя груз ответственности. Доволен сегодняшним опытом. Думаю, что эти знания могут пригодиться и в повседневной жизни для помощи окружающим. Травмы, переломы, ожоги, электропоражения – ко всему надо быть готовым. Намерен и дальше участвовать в работе отдела гражданской обороны».