Счастливчик Максимка: работники Увельского лесхоза спасли маленького лесного жителя

Работники Увельского лесхоза (Челябинская область) при проведении работ по подготовке почвы в третьей декаде мая (изготавливали минерализованные полосы во время тушения пожара) нашли маленького лисенка, которому нет еще и месяца. Невероятно симпатичного и обаятельного лесного жителя добрые люди в беде не бросили - забрали с собой, чтобы растить в любви и заботе.

То, что Максимке (такое - очень идущее ему имя - дали очаровательному малыша в лесхозе) повезло, - факт: в этом коллективе уже вырастили-выкормили волчицу Зену, которая живет в шикарных условиях (ни в какую клетку ее не посадили, дом красавицы-волчицы – сам лес) и очень привязана к людям. Дикого волчонка нашли при тушении лесного пожара.

Видео, на котором руководитель Увельского лесхоза Иван Ромашенко держит на руках Максимку, невероятно трогательное: суровый мужчина, занимающий ответственную должность, явно успел привязаться к своему новому питомцу.

Иван Евгеньевич предположил, что лисенок не из дикой среды, а из домашних, склонных к побегу черных лис. По словам руководителя лесхоза, лисята такого окраса часто убегают от владельцев.

«Взяли Максимку в нашу семью, к нашей волчице», - рассказал Иван Ромашенко.

По его словам, лисенок ласковый, слушается, но не всегда - маленький еще, поэтому и покапризничать может, легонько укусить. Он парень с характером. Спаситель Максимки вспомнил, что волчица (любимица всего лесхоза Зена, также найденная в лесу около года назад, но уже в более взрослом возрасте, - прим.), когда была маленькая, вела себе точно так же – шустрая была, вертелась словно юла, на месте не сидела («бегала во всех направлениях: вправо-влево-вверх-вниз»). А Максимка обожает своего игрушечного медвежонка и не любит, когда его снимают на камеру.

Пресс-секретарь главного управления лесами Челябинской области Ксения Барыкина побывала в гостях у сотрудников Увельского лесхоза. Она отметила чрезвычайно бережное отношение всего коллектива к своим четвероногим подопечным.

«Максимку здесь действительно любят. И его, и волчицу. О них дружно заботится весь лесхоз. Это, правда, очень мило, когда взрослые, сильные мужчины с такой нежностью относятся к животным. Сейчас в регионе действует особый противопожарный режим, и все эти люди работают в режиме повышенной готовности. Соответственно, в лесхозе, с Максимом и Зеной, они проводят значительно больше времени, чем дома», - сказала Ксения Барыкина.

По ее словам, Зена для всего коллектива – защитница лесов, живой символ лесхоза. Теперь здесь есть и лисенок Максим. И он тоже символ: дружбы человека и животных.