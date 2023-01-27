Сегодня, 27 января, - Международный день памяти жертв Холокоста

Ровно 78 лет назад, 27 января 1945 года, войска Советской армии освободили первый и самый большой из гитлеровских концлагерей - Освенцим. По инициативе России и целого ряда других стран Генеральной Ассамблеей ООН этот день был объявлен Международным днем памяти жертв Холокоста.

Как отмечают в СКР, концентрационный лагерь Освенцим, созданный весной 1940 года на оккупированной территории Польши и известный также под немецким названием Аушвиц, был «фабрикой смерти» и использовался нацистами в целях массового уничтожения неугодных гитлеровскому режиму людей. Жертвами ужасающих зверств и изуверских пыток, по разным оценкам, стали от полутора до четырех миллионов человек. В конце 1944 года в условиях развернувшегося наступления Красной армии нацистское руководство предприняло попытки скрыть следы преступлений, однако ликвидировать лагерь и уничтожить оставшихся в нем узников фашистам не удалось.

«Холокост - одна из самых черных страниц истории, символ беспрецедентного зла, невероятной жестокости и неописуемого горя. Все это нельзя оставить в прошлом и предать забвению. Наш долг - сохранить эту память и передать будущим поколениям, показав им, какими катастрофическими последствиями могут обернуться нацизм, расизм, антисемитизм и русофобия. Мы всегда будем помнить о невинных жертвах тех страшных лет и подвиге советских солдат, освободивших узников Освенцима и других лагерей смерти, спасших целые народы от фашизма», - подчеркнули в Следственном комитете России.

Сегодняшний день - еще одно предупреждение о недопустимости повторения подобных трагических событий в мире. У этих страшных преступлений нет срока давности. Наша страна ценой огромных потерь разгромила фашизм, и сегодня вновь противостоит возрождению неонацизма наряду с попытками исказить историю.

«Мы не в силах изменить прошлое, но от каждого из нас зависит будущее, и мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы не допустить повторения геноцида - самого страшного преступления против человечества», - уверены российские силовики.

Отметим, в Челябинске 24 января в рамках выставочного просветительного проекта «Общая трагедия: Холокост и Блокада», который работает в мультимедийном парке «Россия – Моя история, состоялась лекция ведущего археографа Объединенного государственного архива Челябинской области, кандидата исторических наук Сергея Кускова «Сражающийся Ленинград в архивных документах».

Лектор рассказал и, главное, показал многие свидетельства прошлого, которые связывают блокадный город (сегодня, 27 января, Россия празднует полное освобождение Ленинграда) с Челябинском: архивные документы, наградные листы, карты и даже детские рисунки юных южноуральцев, которые в годы войны старались морально поддержать своих ленинградских сверстников.

Еще одним ярким событием стала встреча с библиотекарем еврейской библиотеки «Хэсэд Нэхама» Любовью Шевченко, которая провела для челябинских ребят виртуальную экскурсию по музею «Яд Вашем», который находится в Иерусалиме. Музей является мемориалом Катастрофы (Холокоста) и Героизма.