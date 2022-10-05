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04.10.2022

ГК «Астра» укрепляет позиции в УрФО
День учителя
Михаил Мишустин
Алексей Текслер
Александр Лазарев
Общество
05.10.2022 09:54

Сегодня в России отмечают День учителя

Сегодня, пятого октября, в России и еще в более 100 стран мира отмечают Всемирный день учителей (World Teachers' Day). Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования.

В Челябинской области трудится более 70 тысяч педагогов всех уровней образования: от детского сада до вуза, из них порядка 22 тысяч учителей в школах.

Президент России Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника в честь Константина Ушинского.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что престиж преподавательской деятельности складывается не только из компетентности учителя, но также из качества профподготовки.

«Важно, чтобы педагог любой образовательной организации, передавая знания ученикам, сам постоянно совершенствовался. Осваивал современные технологии, без которых сейчас не обходится ни одна сфера», – отметил премьер.

Правительство утвердило концепцию подготовки педагогических кадров для системы образования до 2030 года.

Концепция направлена в первую очередь на привлечение в профессию одаренной молодежи, чтобы больше выпускников педагогических вузов и колледжей оставались в профессии.

«Хорошо подготовленные выпускники становятся затем квалифицированными специалистами в различных областях. И здесь задача педагогов – передавать актуальные знания. А вот создавать для этого нужные условия – задача государства», – подчеркнул премьер.

В преддверии Дня учителя Михаил Мишустин поздравил всех педагогов: «Профессия учителя – одна из самых нужных и важных и требует постоянной самоотдачи. Настоящий педагог стремится не только понятно объяснить материал в ходе занятия, но и заинтересовать ребят своим предметом, увлечь их, старается раскрыть потенциал каждого ребенка, а также научить самостоятельно мыслить, принимать решения».

С профессиональным праздников поздравил педагогов Челябинской области губернатор Алексей Текслер.

«Быть учителем – особое призвание. От мудрости, чуткости, профессионализма педагогов во многом зависит будущее наших детей, всей нашей страны. Вы не просто даете знания, но и закладываете ценностные ориентиры, формируете важные жизненные установки, растите из малышей-первоклассников самостоятельных, социально активных молодых людей с богатым внутренним миром», - говорится в поздравлении.

Глава региона отметил, на Южном Урале сложилось крепкое профессиональное сообщество педагогов. Задача властей - создать максимально комфортные условия для их работы. В регионе строят новые школы, ремонтируют и реконструируют действующие образовательные учреждения, оснащают современным оборудованием кабинеты, предметные лаборатории, спортивные залы.

С профессиональным праздником поздравил южноуральских педагогов и председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев.

«У каждого из нас в душе хранятся самые теплые и искренние воспоминания о наших учителях. Работа педагога - колоссальный труд! Он основан на любви к ученикам, на самоотдаче и таланте. Школа держится именно на таких - неравнодушных личностях, преданных своей профессии, - говорится в поздравлении. - Жизнь постоянно предъявляет к учителям высокие требования. Но даже в век перемен человеческую доброту и мудрость не могут заменить никакие самые современные технологии. Именно сейчас вклад школы в формирование мыслей и чувств юного поколения россиян приобрел особую ценность. Вы должны быть готовы к разговору о самом важном: об исторической правде, о чести и долге гражданина, о верности Родине».

Михаил Мишустин поблагодарил всех педагогов за их труд. «Спасибо вам за все, что делаете для своих учеников, для наших граждан, для России. За ваш нелегкий, но такой нужный труд. Желаю вам здоровья, удачи и всего самого лучшего», – сказал глава правительства.

«Дорогие учителя! Желаю вам крепкого здоровья, сил, терпения, счастья и благополучия. Пусть ваши ученики чаще радуют вас своими успехами и достижениями», - пожелал педагогам Алексей Текслер.

Александр Лазарев пожелал всем учителям «крепкого здоровья, терпения, такта, а главное – увлеченных учеников, в которых ваш труд найдет благодарный отклик».

Напомним, Россия с 1994 года отмечает День учителя по всемирному календарю – пятого октября. Ранее этот профессиональный праздник отмечался в первое воскресенье октября.

День учителя
Михаил Мишустин
Алексей Текслер
Александр Лазарев
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Полицейский из Златоуста забрал себе собаку, запертую пьющей хозяйкой без воды и еды на балконе

01.10.2022 14:35

Челябинцев приглашают полюбоваться будущим ледяным аквариумом в центре города

01.10.2022 14:09

Наталья Котова поздравляет челябинцев с Днем пожилого человека

01.10.2022 10:41

В субботу в Челябинской области местами дожди, в воскресенье – без осадков

30.09.2022 18:55

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

30.09.2022 18:48

Сегодня День памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

30.09.2022 18:12

ВТБ упрощает получение кредитов наличными

30.09.2022 18:10

Подписаны договоры о включении в состав России четырех новых субъектов

30.09.2022 17:54

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов

30.09.2022 17:05

Дочка полицейского из Челябинска перепела песню «Я русский, и мне повезло»!

30.09.2022 16:58

Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областей

30.09.2022 16:45

Текслер призвал южноуральцев поделиться с мобилизованными спальниками и ковриками

30.09.2022 16:20

Руслан Газимов: Спасать людей – моя работа

30.09.2022 16:08

Мобилизованный челябинец оставил своего пса у дверей военкомата

30.09.2022 16:03

Режиссер Мариинского театра ставит в Челябинске знаменитую «Аиду»

30.09.2022 15:50

Челябинская библиотека имени Татьяничевой стала модульной

30.09.2022 15:07

Челябинцам рассказали, где они могут с комфортом выгуливать питомцев

30.09.2022 14:41

Приставы приостановят судебные производства в отношении мобилизованных

30.09.2022 14:37

«Ростелеком» подсчитал: южноуральцы качают 400 тысяч терабайт Интернета в год

30.09.2022 14:35

У Детской филармонии в Челябинске юные музыканты и их преподаватели высадят деревья

30.09.2022 13:56

Начальник управления образования Троицкого района обвиняется в присвоении денег

30.09.2022 13:27

На крупном перекрестке в центре Челябинска отменили отдельную фазу левого поворота

30.09.2022 13:24

Дело о коровах