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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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14.08.2023

Курчатовский район станет чище и светлее
Курчатовский район
благоустройство
Формирование комфортной городской среды
Сергей Антипов
Общество
15.08.2023 08:51
Фото: Администрация Курчатовского района

Сергей Антипов: Красивый и современный район мы создаем вместе с жителями

Благоустроенные скверы, обновленные уютные дворы, велодорожки, тропы здоровья – все это радует глаз жителей Курчатовского района Челябинска. Сегодня это настоящий общегородской центр притяжения – новые микрорайоны, большое количество социальных объектов, спортивных комплексов и площадок, гектары зеленой территории…

Самый молодой и динамично развивающийся район Челябинска сегодня, 15 августа, отмечает свой 38-й день рождения.

Подарком от администрации района стали два благоустроенных сквера в «Парковом». Авторы идеи – сами жители. При поддержке местной власти от проекта до воплощения прошло около полугода. Сегодня комфортные зеленые пространства стали гордостью жителей района. 

О самых интересных и масштабных проектах, ярких идеях и перспективах развития Курчатовского района на пресс-конференции журналистам рассказал глава Сергей Антипов.

Только за этот год благоустроено около 15 дворов, три общественных пространства. Объемы вводимого жилого фонда с каждым годом увеличиваются. Растет и население. Сегодня это 223 тысячи жителей, среди которых 124 тысячи – трудоспособного возраста, 58 тысяч – пенсионеры.

Прирост населения говорит о высоком рейтинге Курчатовского района. Здесь есть все необходимое для комфортной жизни: большой жилой фонд, новые микрорайоны, развитая инфраструктура, социальные объекты, предприятия, создающие рабочие места. Промышленность представлена предприятиями и организациями различных отраслей. Средний уровень заработной платы - 54,5 тысячи рублей.

По словам Сергея Антипова, сегодня у власти и экспертов градостроения есть четкое понимание, что городу перспективнее расти не вширь, а возрождаться внутри. Вместо ветхо-аварийного жилья - возводить новые микрорайоны, используя уже имеющие инженерные сети, расширять дороги. Именно так поступили с улицей Бейвеля. Это сэкономит бюджетные средства и город не будет задыхаться в пробках.

Ведь что сегодня больше всего волнует жителей? Конечно, вопросы благоустройства: дворы, парковки, места отдыха. Причем горожане могут участвовать в этом не только словом, но и конкретным делом.

Уже третий год реализуется программа «Инициативное бюджетирование». Она действует не только в Курчатовском районе, но и во всем Челябинске.

Жители обращаются в администрацию с конкретным предложением, и после утверждения проектной и сметной документации идея получает реальное воплощение. Это может быть ремонт детской площадки, библиотеки, асфальтирование квартального проезда, установка освещения, обустройство сквера или новый фонтан. Все в руках жителей.

С 2021 года по данной программе в районе комплексно благоустроены 60 дворов, на каждый из которых выделено по несколько миллионов рублей. Дворов, конечно, могло быть гораздо больше. Однако позиция местной администрации такая: не гнаться за количеством, а ориентироваться на качество. Можно было заменить скамейки, установить пару малых архитектурных форм и этим ограничиться, поставив «галочку». Но у администрации Курчатовского района подход рачительного хозяина – именно комплексное благоустройство.

В рамках программы отремонтировали сквер в березовой роще в районе дома №112-А по Комсомольскому проспекту. Здесь установлены площадки для занятий спортом и детский городок, которые пользуются популярностью у курчатовцев. Обустроены прогулочные дорожки, уложено безопасное покрытие. Сегодня это новая локация для отдыха, где все обустроено с учетом пожеланий местных жителей.

Как отмечает глава района Сергей Антипов, соучастие курчатовцев в благоустройстве гарантирует, что проект им точно понравится и все это будет бережно эксплуатироваться. С каждым годом инициатив становится больше. Людей вдохновляет, что это реально работает, и они с удовольствием включились в работу.

Инициативы можно продвигать и через федеральную программу «Формирование комфортной городской среды», которая реализуется уже пятый год. Любимое многими горожанами место отдыха - Экопарк - обустроено именно в рамках этой программы.

Алгоритм для подачи заявки примерно такой же, как и в «Инициативном бюджетировании». Конкретные проекты по благоустройству выбираются путем голосования горожан на платформе «Активный житель 74». Участвовать могут даже школьники, возраст 14+.

Для сравнения, в прошлом году в голосовании участвовали 17 тысяч курчатовцев, а в этом году - уже 23 тысячи. И 80 процентов жителей района отдали предпочтение обустройству входной группы и устройству сухого фонтана на улице Молодогвардейцев.

Вся необходимая документация уже подготовлена. На прошедших публичных слушаниях проект еще раз обсудили, горожане высказали свои пожелания. Впереди аукцион, и до октября текущего года уже будут определены подрядчики.

Сегодня Курчатовский район по праву считается спортивно-досуговым кластером. Здесь много современных спортивных комплексов и площадок на любой вкус и возраст.

Особая гордость курчатовцев – обновленная лыжная база. Долгое время она находилась в неприглядном состоянии. Но в прошлом году ее модернизировали. И теперь это уникальное спортивное сооружение с бассейном, фитнес-зоной, которое привлекает челябинцев. Здесь одно из лучших футбольных полей в городе, а зимой – это самый большой в городе каток. Здесь можно отдохнуть семьей, весело провести время, поддерживать свою физическую форму, организовывать соревнования или корпоративные мероприятия.

Район развивается, привлекая все новых инвесторов. С каждым годом он становится интереснее и комфортнее для горожан, наполняясь современными социальными и спортивными объектами. Особой энергетикой Курчатовский район пропитан благодаря жителям, горячо любящим свой дом. Именно они помогают воплощать в жизнь яркие проекты, которые преображают район, делают его уютным и красивым.

Курчатовский район
благоустройство
Формирование комфортной городской среды
Сергей Антипов
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Челябинские власти выгодно сдали в аренду три земельных участка

11.08.2023 17:47

Лучший начальник караула ГУФСИН Челябинской области работает в СИЗО №3

11.08.2023 17:29

В челябинском поселке Сосновка создают сквер на площади почти десять тысяч «квадратов»

11.08.2023 16:12

Артисты челябинского театра оперы и балета стали участниками проектов канала «Культура»

11.08.2023 15:55

В Металлургическом районе Челябинска до следующей весны ограничат движение транспорта

11.08.2023 15:46

В Челябинской области экс-директор завода отправился в колонию за денежные махинации

11.08.2023 15:38

Исторический музей Южного Урала на страже исторических точностей

11.08.2023 15:26

Житель Челябинска арестован за изнасилование восьмилетней девочки

11.08.2023 15:05

Учёные представили аграриям лучшие региональные сорта картофеля

11.08.2023 14:51

В Челябинской области утвердили 400 программ по укреплению здоровья на рабочих местах

11.08.2023 14:39

В Магнитогорске выросла скорость интернета

11.08.2023 13:46

Космический салют в финале фестиваля «Крынка» на Аркаиме

11.08.2023 13:34

Печально известную грунтовую дорогу к Зюраткулю сменит шестиметровая асфальтированная трасса

11.08.2023 13:31

Предпринята попытка пролёта беспилотника на Москву

11.08.2023 13:03

Первая в современной истории России автоматическая станция отправлена к Луне

11.08.2023 12:49

Челябинцам расскажут много интересного о Москве и разработают индивидуальные туры

11.08.2023 12:42

На подлете к Курску сбиты два беспилотника

11.08.2023 12:18

Владелица «Хижины енотов» в Магнитогорске признана нарушительницей ветеринарного законодательства

11.08.2023 11:51

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки начала работу с обращениями челябинцев

11.08.2023 11:21

В выходные в Челябинске на площади Революции будет работать школа вождения на электросамокате

11.08.2023 11:08

В Челябинске горячая вода становится роскошью, которой многие горожане лишены

11.08.2023 10:58

На трассе М-5 Челябинской области начинаются тотальные проверки

11.08.2023 10:24

За полгода южноуральцы взяли ипотечные кредиты на 65 миллиардов рублей

11.08.2023 10:14

Как сохранить сердце здоровым

11.08.2023 09:50

Правила землепользования и застройки Челябинска доработают в интересах исторической застройки

11.08.2023 09:33

В Сосновском районе пройдет Уральская региональная конная выставка Ural Horse 2023

11.08.2023 09:26

Верующие отмечают Рождество святителя Николая Чудотворца

11.08.2023 09:25

Челябинские ученые создали вещество, которое сделает смартфоны безопасными для глаз

11.08.2023 09:16

На Таганае в 28-й раз состоится знаменитый горный марафон «Забег за облака»

10.08.2023 23:20

В зоопарке Челябинска умерла 31-летняя шимпанзе Соня

10.08.2023 23:03

Анонсы событий и мероприятий на 11 августа (18+)

10.08.2023 22:59

После взрыва в Сергиевом Посаде числятся пропавшими без вести 12 человек

10.08.2023 21:09

В Челябинске с 5 по 10 сентября состоятся спектакли театра «НитьЯ»

10.08.2023 20:52

Ростех предупредил о мошенниках, которых пытаются нажиться на трагедии в Сергиевом Посаде

10.08.2023 20:23

Два человека погибли и двое ранены в результате обстрела села в Брянской области

10.08.2023 20:13

Реконструкция теплотрассы повлияет на движение по проспекту Победы в Челябинске

10.08.2023 20:01

Александр Астахов призвал «управляйки» Челябинска оперативно ремонтировать протекающие крыши