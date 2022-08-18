18.08.2022
«Сердце отдаю детям»: южноуральские педагоги вышли в финал всероссийского конкурса
18.08.2022
В Челябинске в одном проекте объединят народный танец и хип-хоп
18.08.2022
Школьникам и студентам вновь предоставят скидки на поездки в электричках
18.08.2022
Челябэнерго обеспечил надежное электроснабжение 15 почтовых отделений на юге Челябинской области
18.08.2022
В Сосновке освятили кресты и купола строящегося храма
17.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 18 августа
Школьникам и студентам вновь предоставят скидки на поездки в электричках
11.06.2022
В связи с праздниками изменилось расписание курсирования электричек
02.04.2022
Пригородные поезда на ЮУЖД переходят на летний график движения
01.03.2022
Изменено расписание электричек на ЮУЖД в связи с празднованием Женского дня
02.09.2021
Школьникам и студентам Челябинской области предоставили скидку на проезд в электричках
Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе
16.08.2022
Ко Дню знаний в Челябинской области откроют две новые школы
16.08.2022
Глава Росприроднадзора – о Челябинске: Люди имеют право на чистый воздух
15.08.2022
Челябинцы требуют признать незаконным неопубликованное распоряжение мэрии об изменении границ леса
12.08.2022
Замминистра здравоохранения Челябинской области отправлен в отставку
12.08.2022