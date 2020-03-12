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Учиться нельзя закрыть на карантин

Школу Миасса, где учится сын разыскиваемой из-за коронавируса женщины, пока не закрыли на карантин

Общество
Сегодня, 15:46
Автор: 
Любовь Юрина

Школа №10 Миасса (Челябинская область), где учится сын женщины, контактировавшей с заболевшим коронавирусной инфекцией, продолжает функционировать в обычном режиме. Руководство ждет разъяснение от Роспотребнадзора.

Напомним, жительница Миасса Лариса Я., 29 февраля вернулась из Италии. Пятого марта ей сообщили, что один из ее попутчиков заболел коронавирусной инфекцией. Женщине вручили постановление о необходимости самоизолироваться до 14 марта и сдать анализы. Но Лариса в поликлинику не пошла. Роспотребнадзор подал иск о принудительной госпитализации, но женщину, якобы, до сих пор не могут найти ни врачи, ни полиция.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» осведомленный источник, У Ларисы есть сын девятиклассник. Он учится в школе №10 Миасса. Еще шестого марта родители других учащихся потребовали у директора, чтобы ученика изолировали. Но, по нашим данным, он продолжает посещать школу.

Как сообщили агентству в пресс-службе администрации Миасса, директор школы направила обращение в Роспотребнадзор с просьбой дать официальные разъяснения, как необходимо поступать в таких ситуациях. Необходимо отправить на дистанционное обучение школьника или сразу закрыть всю школы на карантин. Нужно ли проводить дезинфекционные мероприятия в учебном заведении? Какие еще шаги необходимо предпринять.

В мэрии также уточнили, что было принято решение об отмене проведения фестиваля «Крымская весна» в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Праздничные мероприятия фестиваля были отменены и в Челябинске.

Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Карантин
школа
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