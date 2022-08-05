Система 500 приседаний

Мы уверены, что приседать вы умеете. И здесь мы не будем учить вас приседать, но расскажем про то, каким образом выйти на цифру 500 приседаний в день, и ответим на вопрос, зачем вам это.

Несколько рекомендаций по приседаниям: движение вниз должно быть медленнее, чем наверх. Например, вниз опускаемся на два счёта, а вверх поднимаемся на один счёт. Это своего рода техника безопасности и так вы не травмируете свои колени. Глубину приседаний делайте комфортной для себя. Также не рекомендуем резко повышать количество приседаний, найдите оптимальное количество приседаний (например, 100 или 200 раз) и сделайте эту практику привычкой. Дальше сами захотите приседать и глубже, и больше. Достаточно дойти до 500 приседаний и не выходить за эту цифру, потому что мы говорим про физкультуру, а не спортивные достижения.

Демонстрирует и комментирует упражнения подполковник запаса, ветеран боевых действий Антон Гончаров, он ведёт свой телеграм-канал «Записки подполковника»