«Сказ об Аркаиме» завоевал серебряного «единорога»

Работа челябинских мультипликаторов «Сказ об Аркаиме» заняла второе место в номинации «Лучший анимационный фильм» на IV молодежном кинофестивале короткометражных фильмов «Единорог».

Как отмечают в пресс-службе заповедника «Аркаим», конкурс проходит в Архангельске раз в два года. В этот раз в адрес оргкомитета поступило более 120 заявок, в том числе из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Калининграда, Крыма, Барнаула, Томмота - города в Республике Саха. Также в фестивале приняли участие представители республики Беларусь, Узбекистана, Латвии, Ирана, Бразилии.

В состав жюри вошли профессионалы, работающие на телевидении и в киноиндустрии. Параллельно работало зрительское жюри. В результате было отобрано лишь десять лучших работ, в числе которых и челябинский мультфильм.

Как напомнили в заповеднике, это уже вторая значимая победа челябинской работы. В ноябре она получила первое место на IX областном фестивале экологических фильмов и рекламы ЭФиР74.

Мультфильм «Сказ об Аркаиме» был создан студией анимации «Видимо-невидимо» по заказу заповедника «Аркаим» при поддержке министерства культуры Челябинской области. Премьера состоялась во время международной акции «Ночь музеев-2021».