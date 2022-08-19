Снятие стресса за минуту с помощью глаз

В данной физкультминутке, автор рубрики Антон Гончаров покажет движение глазами, которое поможет быстро снять стресс и более объективно посмотреть на ситуацию, которая вывела из равновесия. Плюс данное упражнение - это ещё польза для глаз, ведь мы очень часто пользуемся глазами, но редко выполняем какие-то упражнения, укрепляющие глазные мышцы (для глаз будет отдельный комплекс рассматриваться в ходе физкультминуток, но это упражнение тоже очень полезно).

Демонстрирует и комментирует упражнения подполковник запаса, ветеран боевых действий Антон Гончаров, он ведёт свой телеграм-канал «Записки подполковника»