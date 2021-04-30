Сотрудники ГРЦ Макеева написали «Диктант Победы»

Сотрудники Государственного ракетного центра имени Макеева (Миасс, Челябинская область) вместе со всей Россией написали «Диктант Победы» - международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны.

Цель патриотической акции - повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание молодежи. Проводится она в третий раз, в этом году к ней присоединился и АО «ГРЦ Макеева».

На базе Государственного ракетного центра диктант писали на двух площадках. Проверить свои знания собрались 32 участника из 18-ти отделов предприятия. Работа включала в себя 25 разноплановых вопросов по истории Великой Отечественной войны, часть из них была посвящена военной прозе и поэзии, кинематографу, известным личностям, воевавшим на фронте. Несколько вопросов касались городов Южного Урала, сообщили в пресс-службе предприятия.

Участников диктанта поприветствовала исполняющая обязанности заместителя генерального директора, начальник кадровой службы Ирина Готман, которая поблагодарила их за активность и выразила надежду, что эта просветительская акция станет в ГРЦ традиционной.

Результаты диктанта станут известны 24-го июня, тогда же назовут победителей, которые смогут посетить Парад Победы на Красной Площади в 2022-м году.

По решению руководства предприятия все участники акции получили в подарок пригласительные билеты в кинозал ДКиТ «Прометей» на премьеру художественного фильма «Девятаев».