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Сотрудники нацпарка «Таганай» исполнят мечты детей из Златоуста

Работники «Таганая» устроят сюрприз детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Ребятам пока сложно путешествовать, поэтому сотрудники нацпарка придут к ним сами.

«Сотрудники национального парка тоже решили примерить на себя колпаки новогодних героев и исполнить мечты нескольких юных жителей Златоуста, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - рассказали в пресс-службе нацпарка «Таганай». - Им пока сложно путешествовать, потому сказка придет к ним сама. И пусть в их семьях все будет хорошо. Верьте в чудо, друзья! И помните: многие волшебства под силу обычным людям».

В пресс-службе «Таганая» отметили, что уже готова делегация, которая будет встречать участников флешмоба «Снеговики-добряки». Благотворительная акция стартует в Центральной усадьбе нацпарка в воскресенье, 13 декабря.

Напомним, нацпарк также объявил о начале предновогоднего конкурса «Снежная сказка». В нем могут принять участие семьи, школьники и воспитанники детских садов. Южноуральцам предложили создать сказочных героев из снега.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно зарегистрироваться по телефону +7 908 82 48 842 или у администратора визит-центра в Центральной усадьбе национального парка по телефону +7 912 314 34 34.