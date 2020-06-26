Современное российское государство отводит простым гражданам все более важную роль

Современное российское государство отводит волонтерам и некоммерческим организациям (НКО) все более значимую роль в решении самых разных задач. Прямым подтверждением тому является предложенная президентом РФ Владимиром Путиным поправка в статью 114 Конституции.

Пункт данной статьи, касающийся развития гражданского общества, в обновленном документе звучит следующим образом: "Правительство Российской Федерации осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики; осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности".

Согласно предлагаемой поправке, власть берет на себя обязанность не только поддерживать и развивать добровольчество, но и формировать социальную политику при непосредственном участии НКО. Это является настоящим прогрессом в отношениях государства и общества.

Вообще же в современной России некоммерческие организации уже и так участвуют в формировании государственной политики. Пример тому - президентские гранты: глава государства доверяет НКО реализацию социальных проектов, организацию помощи людям, продвижение правильных, здоровых, полезных инициатив.

Уникальной практикой являются встречи президента с представителями общественности, в результате которых рождаются (и исполняются) конкретные поручения.

Руководитель "Волонтеров Победы" Екатерина Баймухаметова считает данную поправку очень нужной, так как "в современном мире социально ориентированные некоммерческие организации и волонтеры делают очень много полезного для общества".

"По моему мнению, внесение данной поправки - это знак доверия государства к неравнодушным людям нашей страны", - считает Екатерина Баймухаметова.

Руководитель областного студенческого трудового отряда Юрий Болдырев также выступает однозначно за эту поправку.

"Очень правильно, что волонтерство и добровольчество отдельно обозначены, потому что сегодня мы видим - пандемия коронавируса показала - что люди готовы объединяться, чтобы помогать окружающим, друг другу. И это дает свой положительный эффект в решении тех или иных проблем", - отмечает Юрий Болдырев.

По его словам, данная поправка особенно важна для молодых ребят, которые будут готовы еще более активно включаться в общественно-полезную деятельность, видя одобрение государства.

"Это признание важности волонтерской работы на государственном уровне. Молодые люди, понимая, что их поддерживает государство, начнут с еще большим энтузиазмом искать те направления деятельности, в которых им будет интересно развиваться", - уверен Юрий Болдырев.

Комментируя инициативу президента о поддержке НКО, руководитель областного студотряда подчеркнул, что сегодня этот так называемый "третий сектор" порой решает "задачи не меньшие, а иногда даже большие, чем те или иные органы власти и официальные структуры, потому что представители некоммерческих организаций делают свою работу с душой, четко понимают, что от них требуется; им важна не статистика, а реальный результат".

Заместитель руководителя регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта, посол ГТО в Челябинской области Евгения Зинурова считает поправку в Конституцию, посвященную волонтерству, шагом вперед.

"У нас уже около 15 миллионов волонтеров по России, и они приобретают все более значимую роль. Во время пандемии коронавируса все мы увидели, насколько много важных функций взяли на себя волонтеры. То же самое могу сказать и об НКО. Поправку о поддержке волонтеров и некоммерческих организаций необходимо закрепить в Конституции. Это развитие нашей страны, это ее будущее", - отмечает Евгения Зинурова.

Также она добавила, что считает очень важными поправки, касающиеся детей, семьи, животных.