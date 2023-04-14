Спикер Александр Лазарев провел «Парламентский урок» и оценил проведенный ремонт в школе Златоуста

Председатель Законодательного Собрания Челябинской Александр Лазарев посетил школу № 4 Златоуста, где провел «Парламентский урок» и вместе с депутатами Олегом Садовских и Татьяной Кузнецовой оценил результат ремонта, проведенного в учебном заведении при поддержке парламентариев.

Школе в этом году исполнилось 58 лет и за более чем полувековой период эксплуатации назрела необходимость капитального ремонта трех лестничных маршей внутри здания, которые одновременно являются и путями эвакуации учащихся. Администрация учебного заведения составила смету на ремонт и в ноябре 2022 года обратилась за помощью к депутату Заксобрания Олегу Садовских. Просьбу поддержали и родители, и учителя.

Было принято решение помочь школе в проведении ремонта, стоимость которого оценивалась в полтора миллиона рублей. К решению вопроса подключился председатель Законодательного Собрания области Александр Лазарев.

«По решению губернатора Челябинской области уже в декабре необходимые средства пришли в Златоуст», – рассказал спикер областного парламента. В январе 2023 года состоялся аукцион по определению подрядчика, и в начале февраля был заключен договор на проведение капитального ремонта.

Как рассказал директор школы Сергей Ряхов, школа не осталась в стороне и своими силами провела косметический ремонт лестничных пролетов: покрашены стены и потолок, заменены шторы на окнах, на стенах по ходу движения лестниц реализован проект по развивающему оформлению лестничных пролетов.

Сегодня Александр Лазарев вместе с депутатами прошелся по обновленным лестничным маршам и оценил «Ступени математического роста».

«Мы увидели, что на сегодняшний день вопрос безопасности детей решен: лестничные марши внутри школы полностью отремонтированы, технические нормы и противопожарные требования соблюдены», - подчеркнул спикер.

Затем председатель областного парламента Александр Лазарев и депутаты Олег Садовских и Татьяна Кузнецова пообщались со старшеклассниками.

Александр Лазарев рассказал об истории Законодательного Собрания, депутатском корпусе, законотворческой деятельности, обратив внимание и на меры поддержки молодежи: «Перед органами власти Челябинской области стоит задача создать такую законодательную базу, чтобы она помогала нашей молодежи реализовать свои возможности, предоставляла инструменты для более уверенного старта в жизни».

В ходе живого общения с учащимися школы состоялся обмен мнениями о современной политической ситуации, о ходе спецоперации.

«Сегодня мы еще раз убедились в том, что молодые люди по-взрослому рассуждают о будущем России. Но главное, что они патриоты своей страны и своей малой родины», – подчеркнул Александр Лазарев.

Ребята также поделились с парламентариями своими планами на будущее, рассказали о профессии, которую они хотят получить.

Депутаты напомнили старшеклассникам, что в Челябинской области успешно реализуется проект «Профессионалитет», суть которого в адресной и ускоренной подготовке специалистов среднего профессионального звена. Программа вызывает большой интерес не только у руководителей предприятий региона, но и у молодежи, так как позволяет получить востребованную специальность в машиностроительной, металлургической, атомной и радиотехнической промышленности, строительном комплексе и быть успешными в своей сфере.

Депутат Законодательного Собрания Олег Садовских рассказал, что компания «Смарт» уже запланировала профориентационные встречи со студентами техникумов и колледжей. Так компания планирует привлекать новые кадры.

Депутат Татьяна Кузнецова отметила, что такое неформальное общение позволяет лучше узнать о потребностях, настроениях и планах на будущее молодых южноуральцев, профессиях, которые они пока еще мечтают получить.

В завершение встречи председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев призвал старшеклассников активнее участвовать в голосовании за инфраструктурные объекты в рамках «Инициативного бюджетирования».

«Именно от вас зависит то, как будет выглядеть Златоуст. Уже сейчас вы можете сделать вклад в развитие города, поддержать реализацию именно тех проектов, в которых заинтересована молодежь. В голосовании по объектам благоустройства можно принять участие с 14 лет», – отметил Александр Лазарев.

Напомним, что неделей ранее Александр Лазарев дал старт проведению парламентских уроков депутатами Законодательного Собрания в своих избирательных округах. Спикер провел первый урок для восьми- и девятиклассников из поселка Спасский Верхнеуральского района. Проведение парламентских уроков приурочено ко Дню российского парламентаризма, который будет отмечаться 27 апреля.