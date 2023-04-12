Александр Лазарев провел парламентский урок для школьников поселка Спасский

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев провел парламентский урок для восьми- и девятиклассников из поселка Спасский Верхнеуральского района.

Необычный урок прошел в здании регионального парламента, которое в прошлом году отметило свое 110-летие.

Александр Лазарев рассказал ребятам об истории Законодательного Собрания, депутатском корпусе. Отдельно спикер остановился на мерах поддержки молодежи. Он объяснил, что одна из задач регионального парламента заключается в создании законодательной базы для реализации возможностей развития молодого поколения, предоставлении ему инструментов для более уверенного старта.

В свою очередь школьники поделились с главой регионального парламента своими планами на будущее. Они мечтают стать врачами, педагогами, IT-специалистами, работниками правоохранительных органов. Александр Лазарев выразил уверенность, что многие из ребят после учебы в техникумах и вузах вернутся в родной район, будут его развивать и трудиться на его благо.

Председатель Законодательного Собрания также ответил на вопросы старшеклассников, которые касались законотворческой деятельности парламента, депутатского корпуса и организации работы депутатов в избирательных округах, а также рассказал о своем жизненном пути и трудовой деятельности.

«Нашу молодежь интересуют вопросы государственного устройства, механизмы разработки и принятия законов. Ребята также готовы общаться на тему спецоперации, поддерживают бойцов и политику президента нашей страны», – отметил глава областного парламента Александр Лазарев.

А школьники рассказали спикеру интересную историю поселка Спасский, который в этом году готовится отметить свое 280-летие, о его удивительных людях, которые творили и творят историю сегодня. Среди них – Герой Советского Союза, артиллерист, участник парада Победы на Красной площади в июне 1945 года Василий Здунов. Отсюда родом депутат первой Государственной Думы еще царских времен Тимофей Сидельников. Еще двое жителей села в советское время были удостоены звания Герой Социалистического Труда. Здесь родилась чемпионка мира по тхэквондо Ольга Иванова.

В ходе парламентского уроки школьники также побывали в музее истории парламентаризма Челябинской области. История представительных органов власти на Южном Урале берет свое начало с XVIII века. Ребята ознакомились с уникальными документами и фотографиями, смогли рассмотреть предметы, сопровождавшие деятельность Челябинской городской думы в конце XIX – начале ХХ века. Письменные приборы – пресс-папье, чернильница, перочистка, подставка для перьев.

На экспозиции представлены баллотировочный аппарат, которые использовали для голосования гласные городской думы (решения принимались простым большинством голосов). Результаты голосования появлялись на счетчике и фиксировались в баллотировочных документах. Ребята смогли рассмотреть и один из таких документов.

По завершении парламентского урока Александр Лазарев подчеркнул, что депутатам важно проводить такие встречи, чтобы молодежь знала и понимала специфику парламентской работы.

«Депутаты областного парламента ко Дню российского парламентаризма, который мы отмечаем 27 апреля, проведут встречи с учащимися старших классов, расскажут не только о деятельности областного парламента, но и о том, что сделано для молодежи у нас в регионе, какая законодательная база имеется для ее поддержки», - рассказал о планах Александр Лазарев.