Среди лауреатов конкурсов СМИ собкор «УПИ» Михаил Бондаренко

На XXIII фестивале СМИ Челябинской области, который состоялся на прошлой неделе, назвали победителей журналистских конкурсов. Среди них в номинации «Мы делаем новости», где оценивались оперативность, актуальность, системность в работе, использование различных информационных жанров, собкор ИА «Урал-пресс-информ» в ЛНР Михаил Бондаренко. Он находится в Луганской Народной Республике с начала СВО и сегодня продолжает информировать читателей о происходящем с места событий.

Также в этой номинации среди электронных СМИ победу одержал авторский коллектив сайта газеты «Маяк» из села Миасское: Ольга Старикова, Елена Гринёва, Анна Могулева.

Диплом фестиваля и первую премию в этой категории получил авторский коллектив ОТВ из Челябинска: Ольга Гаврилюк и Ален Хачатуров.

Диплом фестиваля, первую премию в категории «Печатные СМИ» получила Зоя Григорьева из газеты «Стальная искра», г. Аша.

Победителями в остальных номинациях стали:

в номинациия «Наше, южноуральское!»

Диплом фестиваля, премия в категории «Печатные СМИ» – Наталья Лопухова за материал «Сыр – всему голова», газета «Красный уралец», г. Верхнеуральск

Диплом фестиваля, премия в категории «Печатные СМИ» – Марина Морозова за статью «Водостоки, дымники и мебель, даже в стиле лофт», газета «Искра», с. Еткуль

Диплом фестиваля, первая премия в категории «Электронные СМИ» – авторский коллектив: Дарья Годунова, Анастасия Саннэ, Борис Абрамов, Кирилл Данько за программу «Хлеба и зрелищ», Областное телевидение, г. Челябинск

Диплом фестиваля, первая премия в категории «Печатные СМИ» – Сания Жамбусинова за публикацию «Евдокия – легендарная женщина Карталинского района», газета «Карталинская новь», г. Карталы в номинации «Не предается забвению»

Диплом фестиваля, премия в категории «Печатные СМИ» – Александра Цыганова за цикл публикаций «Век жили и не знали: Бреды – вовсе и не Бреды!», газета «Сельские новости», п. Бреды

Диплом фестиваля, премия в категории «Печатные СМИ» – Дарья Назарова за серию материалов о земляках, прославивших свою Родину, газета «Карабашский рабочий», г. Карабаш

Диплом фестиваля, первая премия в категории «Электронные СМИ» – Владислав Чухров за репортаж «Наследие. Что останется после», Областное телевидение, г. Челябинск

Диплом фестиваля, первая премия в категории «Печатные СМИ» – Светлана Клёнова за материал «Его зарыли в шар земной», газета «Маяк», с. Миасское в номинации «За здоровый образ жизни»

Диплом фестиваля, премия в категории «Печатные СМИ» – Светлана Архипова за серию публикаций о молодых спортсменах, газета «Южноуралец», г. Чебаркуль

Диплом фестиваля, премия в категории «Электронные СМИ» – Сергей Гордиевский за серию материалов на тему здорового образа жизни, телепрограмма «Карталинское телевидение», г. Карталы

Диплом фестиваля, первая премия в категории «Электронные СМИ» – Виталий Визаулин за материалы о спортсменах-паралимпийцах, сетевое издание «www.1obl.ru», г. Челябинск

Диплом фестиваля, первая премия в категории «Печатные СМИ» – Игорь Болонин за статью о горном марафоне «Гонка на выживание», газета «Советское село», с. Варна

в номинации «Национальность - южноуральцы»

Диплом фестиваля, премия в категории «Печатные СМИ» – Римма Хибатуллина за проект «Мост поколений», газета «Восход», с.Аргаяш

Диплом фестиваля, премия в категории «Электронные СМИ» – Александра Москвичёва за материал «В Челябинской области деревянные дома «укрыли» виртуальными лоскутными одеялами», сетевое издание «Хорошие новости Челябинской области», г. Челябинск

Диплом фестиваля, первая премия в категории «Электронные СМИ» – Тогжан Мусабаева за цикл материалов об истории и традициях народов, проживающих на Южном Урале, сетевое издание «www.1obl.ru», г. Челябинск

Диплом фестиваля, первая премия в категории «Печатные СМИ» – Александр Ремезов за проект «Лица усть-катавской национальности», газета «Усть-Катавская неделя», г.Усть-Катав.

Поздравляем, коллеги!