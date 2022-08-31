Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области

В День знаний, первого сентября, в Челябинской области 820 школ, 65 организаций среднего профессионального образования и 28 вузов распахнут свои двери для учащихся и студентов. Новый учебный год начнется у более 420 тысяч школьников региона. Впервые сядут за парты более 46 тысяч первоклассников. Около 22 тысяч учителей области примут поздравления с новым учебным годом.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в министерстве образования и науки региона.

В 2022 году в День знаний в области будут открыты две новые школы – в Кунашаке и Верхнеуральске. Обе школы были возведены в рамках национального проекта «Образование». В каждой из них будет обучаться по 500 учащихся. Кроме того, откроется образовательный центр в микрорайоне «М» Миасса.

Губернатор Алексей Текслер примет участие в праздничном мероприятии по поводу открытия кунашакской школы и Дня знаний.

Радость открытия школы в Верхнеуральске с учениками, педагогами и их родителями разделит заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков.

Первый вице-губернатор Ирина Гехт в День знаний будет участвовать в открытии нового образовательного центра в микрорайоне «М» Миасса. Он рассчитан на 800 мест (640 мест для школьников и 160 - для дошкольников). Центр будет работать в одну смену по принципу «Школа полного дня». С первого сентября в нем начнут обучение 760 человек в 28 классах. В штат принято 70 сотрудников, из них 50 - педагоги.

Кроме того, Ирина Гехт примет участие в открытии детского технопарка «Кванториум» на базе средней школы №35 Златоуста.

Обещают открыть и долгожданную школу в Тугайкуле (Копейский городской округ).

К сожалению, не откроется к началу нового учебного года единственная школа в селе Айлино (Саткинский район). Образовательное учреждение, которое реконструируется с прошлого года, теперь обещают сдать к концу 2022 года. А школьникам пока придется ездить в соседнее поселение.

В Карабаше в воскресенье, четвертого сентября, в 11 часов распахнет свои двери для учеников новое здание детской воскресной школы. Его строительство и отделка завершились этим летом. В июле его осмотрел губернатор Алексей Текслер, приезжавший в Карабаш на День города. «В новом духовно-просветительском центре будет действовать мастерская ремёсел, где дети и взрослые смогут заниматься гончарным делом, выпиливанием по дереву, фьюзингом (изготовлением витражей по особой технологии) и скрапбукингом (украшением фотоальбомов)», - рассказали в Челябинской епархии.

В Челябинске в новом учебном году будут заниматься в школах порядка 150 тысяч школьников, из них 17 тысяч - первоклассники. В Магнитогорске за парты школ города сядут 6020 первоклассников. В системе образования будет работать пять тысяч 898 педагогических работников.

В Миассе новый учебный год наступит для более 21 тысячи школьников, в том числе более двух тысяч первоклассников.

В этом году во многих школах праздничные линейки в День знаний пройдут в новом формате – мероприятия будут начинаться с церемонии поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации.

В новом учебном году во вторую смену будут обучаться 20 % школьников области, что меньше аналогичного показателя прошлого года (21%). До введения антиковидных ограничений этот показатель был ниже - 16-17 %.

В минобре пояснили, ежегодно в области сокращается количество школьников, обучающихся во вторую смену, за счет ввода новых зданий школ. Но из-за действовавших в предыдущие годы антиковидных СанПиНов, которые предписывают разводить потоки детей и закрепляют каждый кабинет за определенным классом, этот показатель ухудшился.

Кроме того, первого сентября приступят к занятиям 92 тысячи студентов техникумов, колледжей (в регионе 65 организаций среднего профессионального образования) и 70 тысяч студентов вузов (28 вузов).

Напомним, первого сентября во всех школах региона будет запущена федеральная государственная информационная система «Моя школа». Челябинская область включена в 15 пилотных субъектов, где запускается эта платформа

К «Моей школе» будут иметь доступ педагоги, школьники и родители. Педагоги получат единую базу образовательных материалов для проведения уроков, что существенно снизит нагрузку на них, родители - доступ к журналу и дневнику своего ребенка.

С первого января 2023 года к единому порталу с доступом к качественному и проверенному образовательному контенту подключатся все школы страны.