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Фото: Валерий Иванов

Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области

В День знаний, первого сентября, в Челябинской области 820 школ, 65 организаций среднего профессионального образования и 28 вузов распахнут свои двери для учащихся и студентов. Новый учебный год начнется у более 420 тысяч школьников региона. Впервые сядут за парты более 46 тысяч первоклассников. Около 22 тысяч учителей области примут поздравления с новым учебным годом.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в министерстве образования и науки региона.

В 2022 году в День знаний в области будут открыты две новые школы – в Кунашаке и Верхнеуральске. Обе школы были возведены в рамках национального проекта «Образование». В каждой из них будет обучаться по 500 учащихся. Кроме того, откроется образовательный центр в микрорайоне «М» Миасса.

Губернатор Алексей Текслер примет участие в праздничном мероприятии по поводу открытия кунашакской школы и Дня знаний.

Радость открытия школы в Верхнеуральске с учениками, педагогами и их родителями разделит заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков.

Первый вице-губернатор Ирина Гехт в День знаний будет участвовать в открытии нового образовательного центра в микрорайоне «М» Миасса. Он рассчитан на 800 мест (640 мест для школьников и 160 - для дошкольников). Центр будет работать в одну смену по принципу «Школа полного дня». С первого сентября в нем начнут обучение 760 человек в 28 классах. В штат принято 70 сотрудников, из них 50 - педагоги.

Кроме того, Ирина Гехт примет участие в открытии детского технопарка «Кванториум» на базе средней школы №35 Златоуста.

Обещают открыть и долгожданную школу в Тугайкуле (Копейский городской округ).

К сожалению, не откроется к началу нового учебного года единственная школа в селе Айлино (Саткинский район). Образовательное учреждение, которое реконструируется с прошлого года, теперь обещают сдать к концу 2022 года. А школьникам пока придется ездить в соседнее поселение.

В Карабаше в воскресенье, четвертого сентября, в 11 часов распахнет свои двери для учеников новое здание детской воскресной школы. Его строительство и отделка завершились этим летом. В июле его осмотрел губернатор Алексей Текслер, приезжавший в Карабаш на День города. «В новом духовно-просветительском центре будет действовать мастерская ремёсел, где дети и взрослые смогут заниматься гончарным делом, выпиливанием по дереву, фьюзингом (изготовлением витражей по особой технологии) и скрапбукингом (украшением фотоальбомов)», - рассказали в Челябинской епархии.

В Челябинске в новом учебном году будут заниматься в школах порядка 150 тысяч школьников, из них 17 тысяч - первоклассники. В Магнитогорске за парты школ города сядут 6020 первоклассников. В системе образования будет работать пять тысяч 898 педагогических работников.

В Миассе новый учебный год наступит для более 21 тысячи школьников, в том числе более двух тысяч первоклассников.

В этом году во многих школах праздничные линейки в День знаний пройдут в новом формате – мероприятия будут начинаться с церемонии поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации.

В новом учебном году во вторую смену будут обучаться 20 % школьников области, что меньше аналогичного показателя прошлого года (21%). До введения антиковидных ограничений этот показатель был ниже - 16-17 %.

В минобре пояснили, ежегодно в области сокращается количество школьников, обучающихся во вторую смену, за счет ввода новых зданий школ. Но из-за действовавших в предыдущие годы антиковидных СанПиНов, которые предписывают разводить потоки детей и закрепляют каждый кабинет за определенным классом, этот показатель ухудшился.

Кроме того, первого сентября приступят к занятиям 92 тысячи студентов техникумов, колледжей (в регионе 65 организаций среднего профессионального образования) и 70 тысяч студентов вузов (28 вузов).

Напомним, первого сентября во всех школах региона будет запущена федеральная государственная информационная система «Моя школа». Челябинская область включена в 15 пилотных субъектов, где запускается эта платформа

К «Моей школе» будут иметь доступ педагоги, школьники и родители. Педагоги получат единую базу образовательных материалов для проведения уроков, что существенно снизит нагрузку на них, родители - доступ к журналу и дневнику своего ребенка.

С первого января 2023 года к единому порталу с доступом к качественному и проверенному образовательному контенту подключатся все школы страны.

Автор: Любовь Юрина
День знаний
Алексей Текслер
Ирина Гехт
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30.08.2022 10:10

В Челябинской области КСП проверит траты минздрава на борьбу с коронавирусом

30.08.2022 10:02

Челябинцев приглашают к участию в фестивале «Опаленные сердца»

30.08.2022 09:56

Более 12 тысяч пенсионеров Челябинской области получают надбавку за сельский стаж

30.08.2022 09:55

«Омнибус» Златоуста пополнит репертуар спектаклями для слабовидящего зрителя

30.08.2022 09:45

Геологическая экспедиция на Таганае завершилась удивительными находками

29.08.2022 21:54

ВТБ финансово поддержит более 40 тысяч пенсионеров

29.08.2022 21:06

Челябинские рентгенхирурги залатали прохудившийся клапан девочке из Тольятти через прокол

29.08.2022 20:34

Южноуралец заказал девушку на дом на «сайте для взрослых» и стал жертвой вымогателей

29.08.2022 19:12

Минэкологии: Медвежонку, которого видели на базах отдыха под Магнитогорском, ничего не угрожает

29.08.2022 18:18

Во вторник в Челябинской области жара до плюс 33 градусов

29.08.2022 17:53

Профилактическая акция «Правила моей безопасности на железной дороге» стартует на ЮУЖД

29.08.2022 17:32

Анонсы событий и мероприятий на 30 августа

29.08.2022 17:12

Виктор Ереклинцев ответил на заявление общественников о трате 17-ти бюджетных миллионов на неудавшееся озеленение сквера

29.08.2022 17:09

В воздухе Челябинска вновь регистрируется превышение ПДК по сероводороду

29.08.2022 16:21

НМУ продлены в семи городах Челябинской области до вечера вторника

29.08.2022 16:13

Преимущества прослушивания музыки

29.08.2022 15:36

Челябинцы начали охоту за желтыми боксами, полными подарков, от Радио ОЛИМП

29.08.2022 15:23

«ММК-УГОЛЬ» стал одним из победителей конкурса «Кузбасс – угольное «сердце» России»

29.08.2022 15:13

Подписан договор на проектирование и строительство метротрамвая в Челябинске

29.08.2022 15:08

«Боевое братство» и «Альфа» учили юных южноуральцев выживать в критических условиях

29.08.2022 14:49

Лазарев: Фермеры вносят свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности

29.08.2022 14:34

В Миассе состоялся фестиваль музыки «Уральский рубеж»

29.08.2022 14:26

Челябинцев приглашают на концерт Олега Погудина

29.08.2022 13:51

Лазарев: Обновленные спортзалы и площадки в селах становятся местом притяжения жителей

29.08.2022 13:51

Челябинцев приглашают на рок-оперу «Иисус Христос – суперзвезда»

29.08.2022 13:47

Челябинский зоопарк сообщил о смерти гималайской медведицы Алисы

29.08.2022 13:46

Детский сад в Ясиноватой взяли под шефство справедливороссы

29.08.2022 13:33

Воспитанники центра помощи детям «Радуга» побывали с экскурсией в ГРЦ Макеева