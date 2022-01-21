21.01.2022
«Студенческий десант» высадился в полиции Челябинска
21.01.2022
Росавиация попросила авиакомпании сообщать о помехах из-за вышек 5G
21.01.2022
Казахстан отверг обвинения Европарламента в нарушении прав человека
21.01.2022
Стратегия развития велосипедной инфраструктуры будет разработана для Челябинска
21.01.2022
Госдума обсудит возможность признания Россией ДНР и ЛНР
21.01.2022
Педагог из Челябинска, которая унижала школьника, написала заявление об увольнении
«Студенческий десант» высадился в полиции Челябинска
21.01.2022
Скоков: Руководству полиции Челябинска необходимо пересмотреть принципы работы
19.01.2022
Опасная работа: в Челябинске избили и обокрали курьера по доставке продуктов на дом
18.01.2022
Челябинцев вновь «разводят» под предлогом, что их родственник совершил ДТП
18.01.2022
Аферисты заказывали челябинцу такси, чтобы тот быстрей перевел им больше полумиллиона рублей
С 24 января треть чиновников Челябинской области переводится на дистант
21.01.2022
Челябинский завод «ТЕХНО» сократил выбросы почти наполовину
20.01.2022
Невакцинированных студентов в Челябинской области могут перевести на дистант
20.01.2022
Челябинцев возмущает пропаганда гомосексуализма в кинотеатрах
19.01.2022
В Челябинской области откроют ковидные поликлиники
19.01.2022