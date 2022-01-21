«Студенческий десант» высадился в полиции Челябинска

В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» сотрудники полиции Челябинска дали уникальную возможность подрастающему поколению познакомиться с работой стражей порядка областного центра. В этом году в гости правоохранители пригласили студентов первого курса факультета правоохранительной деятельности Южно-Уральского многопрофильного колледжа.

Посещение студентами УМВД России по городу Челябинску прошло со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, установленных на территории региона. Учащимся стражи порядка раскрыли некоторые секреты своей службы.

Учащиеся посетили центр видеомониторинга и управления нарядами. Им рассказали о специфике работы подразделения, его задачах, о том, каким образом сотрудники центра оказывают помощь заинтересованным службам в идентификации правонарушителей, раскрытии преступлений, а также охране общественного порядка. Ребята смогли сами увидеть, как организована работа центра, рассмотреть изображения с видеокамер города в реальном времени, задать интересующие вопросы.

«Также до студентов была доведена информация о высших образовательных учреждениях системы МВД России. Ребята отнеслись к ней очень внимательно, задавая вопросы о критериях к кандидатам на поступление в учебные заведения и на службу в органы внутренних дел. Многие студенты выразили желание после окончания учебы начать свою трудовую деятельность в правоохранительных органах», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Ершова.

Кстати, Образование в ВУЗах МВД России является бесплатным. Учащиеся ведомственных вузов находятся на полном государственном обеспечении, им предоставляется следующие социальные гарантии: жилье, питание, выплата стипендии, обмундирование, отсрочка от службы в армии и самое важное – обязательное трудоустройство по месту жительства. Весь период обучения включается в стаж работы.