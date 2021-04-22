22.04.2021
В Челябинской области робот-пылесос учинил пожар
22.04.2021
В нацпарке «Таганай» фиалка зацвела раньше срока
22.04.2021
«Моей судьбы коромысло»: в Челябинске откроется выставка Натальи Акимовой (Солодовник)
21.04.2021
В Челябинске начал «сыпаться» дом со свиньей на фасаде
21.04.2021
Для жителей Металлургического района Челябинска начали создавать общественные пространства
21.04.2021
У входа в челябинский горсад имени Пушкина уже несколько дней «красуется» открытый колодец
Свое первое богослужение на Южном Урале митрополит Алексий совершит в Лазареву субботу
21.04.2021
Новый епископ Челябинский и Миасский Алексий возведен в сан митрополита
16.04.2021
В Челябинской митрополии назначен новый глава
12.04.2021
За непристойное поведение Епископа Игнатия РПЦ сослала в монастырь Челябинска
12.04.2021
В понедельник началась пятая неделя Великого поста
Челябинские власти рассказали, что ждет горожан 9 Мая
22.04.2021
Челябинский инженер предложил Наталье Котовой закрыть спуски в «подземелья» площади Революции арками
21.04.2021
В Центральном районе Челябинска замечен ряд несовершенств
21.04.2021
Верните удобный! Челябинский урбанист осудил власти за неудобный переход на Свободы
20.04.2021
В Челябинской области на дороге в Тюлюк произошло обрушение
20.04.2021