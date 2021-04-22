Свое первое богослужение на Южном Урале митрополит Алексий совершит в Лазареву субботу

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий в Лазареву субботу, 24-го апреля, совершит божественную литургию в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Она станет первым богослужением нового южноуральского архиерея на челябинской земле.

Напомним, Священный Синод назначил епископа Нижнетагильского и Невьянского Алексия главой челябинской митрополии 15-го апреля этого года. Спустя пять дней, 20-го апреля, в московском Свято-Даниловом монастыре Святейший патриарх Кирилл возвел его в сан митрополита.

Как сообщает пресс-служба челябинской епархии, на первую службу нового владыки соберется многочисленное духовенство и прихожане. За литургией митрополиту Алексию будут сослужить епархиальные архиереи Челябинской митрополии – епископ Златоустовский и Саткинский Викентий и епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима.

Напомним, предшественник Алексия, митрополит Григорий (Петров) свою последнюю службу на Южном Урале провел 18-го апреля – также в челябинском Свято-Симеоновском кафедральном соборе на Кыштымской.

Архипастырь совершил Божественную литургию Недели пятой Великого поста и простился с духовенством и прихожанами. Теперь он является митрополитом Екатеринодарским и Кубанским.

Узнав о том, что митрополит Григорий покидает Челябинскую область, православные Южного Урала были искренне огорчены, своими эмоциями они активно делились в сообществе «Челябинская митрополия» в ВКонтакте. Прибытия нового владыки верующие жители региона ждали с нетерпением.

СПРАВКА

Лазаревой субботой называют субботу перед Входом Господним в Иерусалим (Вербным воскресеньем). В этот день вспоминают, как Иисус Христос воскресил из мертвых своего друга Лазаря, умершего за четыре дня до этого.