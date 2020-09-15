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«АГРО-2020»

«Тайд» весом более тонны появился в Челябинске

Фото: 
Ольга Сарычева
Общество
Сегодня, 13:12
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Автор: 
Инна Шемаева

На выставке «АГРО-2020» челябинцы смогли познакомиться с элитными представителями сельскохозяйственных животных - быками-производителями и статусными герефордами.

Племенные предприятия области на главной агровыставке года представили здесь своих рекордсменов. Это коровы черно-пестрой породы из ведущих предприятий молочного направления: СПК «Коелгинское» Шундеева, АО племзавод «Россия», СПК «Сарафаново», СХП «Красноармейское», «Совхоз Береговой».

Племенной завод по разведению башкирской породы лошадей ООО «Предуралье» представил двух жеребцов башкирской и орловской пород.

Мощных быков мясных пород привезла на выставку «Агрофирма Калининская», представив на «АГРО» рогатого производителя по кличке «Тайд», весящего одну тонну 187 килограммов.

Данная компания - это форпост совершенствования животных герефордской породы в Челябинской области, где усиленно занимаются селекцией. Еще в 1960-е годы прошлого столетия в хозяйство завезли племенное поголовье герефордской породы. На его основе создан «уральский» тип герефордского скота.

В начале 2013-го года в ООО «Агрофирма Калининская» прибыли 400 чистокровных телок герефордской породы из Канады. Теперь разведение скота зарубежной селекции обеспечивает производство качественной продукции и успешное импортозамещение.

ООО «Совхоз Брединский» представило на выставке быка по кличке «Буцефал» - это брединский мясной тип.

Как сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области, в регионе племенной деятельностью занимаются два фермерских хозяйства, одно из них - КХ «Карсакбаев» - получило статус племрепродуктора в 2016-м году. На выставке оно представило молодого бычка герефордской породы.

«В регионе также действует восемь племенных предприятий по разведению крупного рогатого скота специализированных мясных пород. Выращенные в наших хозяйствах герефорды и симменталы стали визитной карточкой региона. Сегодня область остается одним из основных поставщиков племенного скота мясных пород в другие регионы страны и за ее пределы. Благодаря поставкам племенного молодняка в товарные хозяйства там увеличивается продуктивность скота и объемы производства», - рассказали в пресс-службе регионального минсельхоза.

Самое крупное поголовье племенных коров герефордской породы - в ООО «Варшавское» (Карталинский район). Лидер по поголовью скота симментальской породы «брединского» мясного типа - ООО «Совхоз Брединский».

Южноуральские племенные предприятия входят в Национальную ассоциацию заводчиков герефордского скота. Поддержанию и совершенствованию породы, внедрению новых технологий разведения и содержания скота способствует тесное сотрудничество племенных предприятий региона с Федеральным научным центром биологических систем и агротехнологий Российской академии наук из Оренбурга.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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