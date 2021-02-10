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Текслер дал главам два дня на закрытие «снежных» проблем

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал главам территорий два дня на исправление ситуации с уборкой улиц после снегопадов.

В аккаунты губернатора в социальных сетях поступает много жалоб от жителей на то, что во многих муниципалитетах после снегопадов, которые прошли в минувшие выходные практически по всей территории области, до сих пор остаются не убраны дороги и тротуары в городах и районах.

Сегодня, 10 февраля, на областном совещании Алексей Текслер напомнил главам об их обязанностях держать на постоянном контроле должны вопросы содержания дорог, тротуаров и общественных пространств.

«После снегопадов в субботу, воскресенье количество жалоб, которые идут из муниципалитетов, большое», - отметил Алексей Текслер.

Обращения поступают из различных муниципалитетов, очень много жалоб из областного центра. «Снег не вывозят! Дороги узкие стали. Кучи по всему Челябинску», - отмечают жители. «Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 55 "а", около диализного центра. На парковке всё занесено снегом, а сейчас местами гололёд, а диализные инвалиды бывают на костылях и даже на колясках», - сообщает неравнодушный житель. Горожане рассказывают о нечищенных дворовых территориях и кучах снега на главной пешеходной улице областного центра.

«У меня просьба обратить внимание на остановки нашего города, кучи снега и скользко, маршрутки останавливаются дальше, лезешь через сугроб и на каток, можно залететь под транспорт», - пишет челябинец. Не лучше ситуация и во многих муниципалитетах области.

Алексей Текслер дал главам на исправление ситуации два дня, сообщив, что лично будет присылать главам жалобы от жителей для оперативной реакции.

«Сегодня среда. Есть нормативы, их надо соблюдать. Каких-либо отговорок не принимаю. Поэтому давайте в течение ближайших дней эти проблемы закроем, - заявил Алексей Текслер. - Если жалобы будут оставаться, коллеги, буду вам их присылать напрямую».

Губернатор поручил главам обратить отдельное внимание на уборку снега с крыш многоквартирных домов.

Напомним, в январе губернатор в своем аккаунте в Инстаграм попросил жителей сообщать ему обо всех проблемах с уборкой снега. Южноуральцы стали активно рассказывать о неубранных снежных кучах, о плохой очистке дорог и тротуаров.