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Текслер – о сроках и этапах смягчения режима самоизоляции

Общество
Сегодня, 17:08
Автор: 
Олеся Денисова

Правительство Челябинской области разработало план поэтапного смягчения режима повышенной готовности, который действует в регионе с 18 марта и продлен по 11 мая.

Об этом губернатор Алексей Текслер рассказал на брифинге 29 апреля.

«Готов план поэтапного смягчения режима, с учетом рекомендаций правительства, которые будут разработаны к 5 мая», -поделился глава региона.

План планируется начать воплощать в жизнь после 11 мая, но только в случае стабилизации ситуации.

«Сначала откроем парки и другие общественные пространства, затем будут сняты ограничения с непродовольственных магазинов, начнется работа фитнес-центров, музеев и других объектов, которые гарантируют соблюдение санитарных норм и регулируют численность посетителей», - рассказала Алексей Текслер и заранее предупредил, будет обеспечен очень строгий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Полномочиями по контролю на сегодня наделены и органы местного самоуправления.

На последнем этапе дадут разрешение на проведение культурно-массовых мероприятий.

Решения по формату работы учебных заведений будут приняты после 11 мая, с учетом текущей ситуации. Сегодня глава регионального минобра Александр Кузнецов пояснял, агентству, как будут учиться школьники в период объявленных нерабочих дней.

Алексей Текслер также поручил экономическому блоку правительства обеспечить взаимодействие с бизнесом по разработке правил по смягчению режима.

«У нас есть полное понимание того, что ограничения не могут длится бессрочно, но некоторые правила станут нормой жизни. Социальная дистанция, ношение масок, дезинфекция. Эти правила мы будем соблюдать и после снятия режима», - отметил губернатор.

Напомним, 28 апреля президент Владимир Путин поручил правительству РФ и Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета к пятому мая подготовить параметры поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений. «Разумеется, в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и её устойчивого прогноза», - подчеркнул глава государства.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
Алексей Текслер
Владимир Путин
самоизоляция
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