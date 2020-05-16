Темпы суточного прироста пациентов с коронавирусом в Челябинской области вновь растут

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 98 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19. Количество заболевших за сутки на 34,2% больше аналогичного показателя предыдущего дня (ранее отмечалось 73 новых инфицированных).

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

На утро субботы, 16 мая, в регионе подтверждено 1 тысяча 609 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выздоровело 47 пациентов, переболевших ковидом (на 11 человек меньше, чем сутки назад). К настоящему моменту 543 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция выздоровели и выписаны из больниц.

За время пандемии умерло 18 пациентов с коронавирусной инфекцией, у шести причиной смерти стала ковидная пневмония, у 12 человек – иные заболевания (онкология, сердечная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки умерло два человека: 79-летняя женщина в Челябинске и 71-летний мужчина в Магнитогорске . У обоих ковид был сопутствующим заболеванием.

В больницах продолжает лечение 1039 человек с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.